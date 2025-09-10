El presidente del Cabildo celebra la entrada en vigor del convenio colectivo para 54 trabajadores, «un hito en la profesionalización y eficiencia del servicio público»

El Matadero Insular de Gran Canaria ha aprobado un nuevo convenio profesional, que se suma a la reciente inversión de 1,45 millones de euros en mejoras de las instalaciones, a lo que se suma la licitación por 770.000 euros de una planta fotovoltaica.

El Matadero Insular de Gran Canaria estrena convenio, mejoras en seguridad y planta solar. Cabildo de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, celebra la entrada en vigor del convenio colectivo para un total de 54 trabajadores, «un hito en la profesionalización y eficiencia del servicio público» que presta esta instalación y la convierte «en un marco de referencia» para el conjunto de España.

Gracias a estas dependencias, Gran Canaria «lidera el sacrificio bovino en Canarias, con más del 80 % del total regional», ha recordado el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Además, el Matadero Insular obtuvo la excelencia, un 10, en la última evaluación, realizada en 2024 para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en el Índice de Transparencia de Canarias, que «no solo mide el cumplimiento normativo, sino que también fomenta la mejora continua en la gestión de la transparencia y el acceso a la información pública».

Planta intermedia

El nuevo convenio profesional fue aprobado esta mañana por el Consejo de Administración del Matadero Insular y será refrendado de manera definitiva en el Consejo de Gobierno del próximo lunes, 15 de septiembre.

Este paso reconoce la evolución de los perfiles profesionales, pasando de la figura tradicional del matarife a la de gestores operativos, que asumen funciones clave en faenado, trazabilidad, gestión medioambiental y control sanitario.

El de Gran Canaria es el único matadero de España que posee una planta intermedia autorizada para la gestión de subproductos animales que no están destinados al consumo humano, lo que supone una apuesta por la economía circular, ha subrayado el Cabildo, que destaca además que es el que mayor variedad de especies trata con vacuno, porcino, ovino, caprino, aves y conejos.

Asimismo, las nuevas estructuras funcionales permitirán desarrollar procesos de acreditación de competencias profesionales con su titulación correspondiente.

Proceso de modernización

Entre las mejoras en las instalaciones resalta la modernización acometida en el último año y medio incluye las mejoras en baños y vestuarios, la instalación de aire acondicionado en oficinas, la reforma de cuadras caprinas y ovinas, la rehabilitación de la carretera de acceso a las instalaciones, el asfaltado y señalización en zonas de tránsito y aparcamientos, la actualización de la flota de transporte para la expedición de productos cárnicos o el control de videovigilancia para garantizar el bienestar animal, otro aspecto donde también es una instalación puntera.

Además, se ha incorporado un vehículo de urgencia para recogida de animales sacrificados en explotaciones, un depósito de agua de 800.000 litros con planta de tratamiento que permitiría hasta un mes de autonomía en caso de necesidad, o las cubiertas de las naves con refuerzo estructural para permitir la instalación de las futuras placas fotovoltaicas.

Por su parte, la apuesta del Matadero por la sostenibilidad se materializa en la planta fotovoltaica, que prevé reducir la factura de 200.000 euros anuales a unos 40.000, además de la obtención de beneficios con el excedente eléctrico y el ahorro de casi 480 toneladas de C02 al año.

También en el túnel de lavado con sistema de reutilización de agua, el condensador térmico para aprovechamiento energético de cámaras de frío o la reducción de costes operativos en la gestión de residuos orgánicos hasta en un 200% respecto a modelos tradicionales.