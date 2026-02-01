Esta última jornada mantiene al rojo vivo la pelea en la parte alta de la Segunda División Nacional B de fútbol sala

Máxima emoción en la lucha por el liderato del fútbol sala canario / Tenerife Iberia Toscal

El Gran Canaria (primero, 55 puntos) y el Tenerife Iberia Toscal (segundo, 53 puntos) se mantienen en la cima tras diecinueve jornadas sin conocer la derrota, en un pulso sin tregua por el liderato en el grupo sexto de la Segunda División Nacional B de fútbol sala, en su categoría masculina.

El líder no perdona

El líder Gran Canaria se impuso a domicilio al conjunto de Las Cuevecitas (2-5), que tras este pinchazo pasa de la tercera a la cuarta posición en la tabla. Los grancanarios llevaron el control y después del (0-1) al descanso, el líder amplió su renta (0-5). Las Cuevecitas cuando ya esperaba el final del partido, terminó maquillando el resultado en los dos últimos minutos, merced a los tantos de Franco (1-5) y Andros (2-5).

El Tenerife Iberia Toscal no cede el segundo lugar

Por su parte el Tenerife Iberia Toscal terminó goleando al quinto clasificado, el Doctoral (1-12). Un resultado que habla de la superioridad del conjunto tinerfeño, que ya se había retirado al descanso con una clara ventaja en el electrónico (1-4).

El Salesianos Tenerife recupera la tercera plaza

El Salesianos Tenerife recuperó la tercera posición al golear al Basilea (6-0), en el pabellón municipal Quiquirá de La Orotava. El Basilea con este nuevo tropiezo se queda penúltimo sin poder salir del descenso. Sergio, Luis Ravina (2), Ricardo y Jonathan Dinis (2) fueron los autores de los seis goles del Salesianos.

Resultados del resto de partidos de la jornada

El Malta-97, sexto, se impuso por un gol de diferencia al Cisneros Alter, séptimo (3-2). El Cisneros que ganaba en el minuto 25 (1-2), pagó caro sus despistes defensivos en los últimos cuatro minutos, donde el Malta-97 logro darle la vuelta al marcador con los tantos de Alexis (2-2) y Alejandro (3-2), en un final de infarto.

La Salle San Ildelfonso (octavo) sigue mirando hacia los puestos de arriba, al derrotar en Gran Canaria al Teror (3-6). Los grancanarios no levantan cabeza, y con esta derrota siguen marcando la línea de la permanencia, a un solo punto de caer en el descenso.

El conjunto tinerfeño del Costa Sur sigue en apuros, tras caer en su feudo ante el Agüimes (2-7). El equipo del sur de Tenerife está a ocho puntos de salir del descenso. El Agüimes con este triunfo toma oxígeno para quedarse décimo.

En una recta final emocionante en el pabellón de La Salud de la capital tinerfeña, el Duggi San Fernando terminó ganándole la partida al Isla Larga de Fuerteventura (4-3). El cuadro visitante apretó en el segundo tiempo, y puso contra las cuerdas al Duggi, a raíz de los dos goles de Juan Carlos (4-2 y 4-3). El Duggi se vio obligado a cerrar filas para asegurarse el triunfo, ante los desesperados avances del Isla Larga.

La jornada se cerró en la isla de Lanzarote, donde el Adassa Colegios Arenas Internacional se impuso al Chinguaro por dos tantos de diferencia (5-3), noveno contra decimotercero.