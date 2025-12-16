Dos carreteras de acceso al Teide estarán abiertas desde este mediodía para los turismos que quieran acercarse a disfrutar el paisaje después de la nevada

El Cabildo de Tenerife prevé abrir las vías de acceso al Parque Nacional del Teide, exclusivamente a turismos, este martes a partir del mediodía, una vez que las carreteras estén limpias y señalizadas correctamente por el servicio de Carreteras de la institución insular.

Acceso por dos vías

El acceso será por dos vías. Por la vertiente norte, el acceso ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523.

Por la vertiente suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del Teleférico, donde los vehículos deberán iniciar el descenso por la misma vía.

El dispositivo se iniciará a las 11.00 horas y estará operativo hasta las 18.00 horas y posteriormente, hasta el viernes, el control se aplicará diariamente en horario de 10.00 a 18.00 horas.

Solo para turismos y con restricciones

Durante la vigencia del dispositivo se suspende el transporte público, se prohíbe el tránsito de guaguas turísticas, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como las caravanas organizadas con fines lucrativos o eventos privados.

Asimismo, estará prohibido parar o aparcar en la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, y la velocidad máxima se limita a 50 km/h.

Estas restricciones no afectarán a los vehículos de emergencia, mantenimiento autorizado, ni al personal y personas alojadas o que desarrollen su actividad laboral en el ámbito del Parque Nacional.

Así se ha decidido en la reunión celebrada este lunes con representantes de Protección Civil, Seguridad y Emergencias, así como las áreas de Movilidad y Carreteras.

El operativo contará con la participación de personal del Área de Carreteras, el Parque Nacional del Teide, el Operativo de Incendios, Seguridad y Protección Civil, así como con el apoyo de Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil.

El Cabildo recuerda que estas medidas tienen un carácter preventivo y temporal, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos, respete las indicaciones del personal desplegado y contribuya a la conservación de este espacio natural único.

Los montañeros podrán subir al pico a través de ‘Tenerife ON’

En colaboración con montañeros equipados adecuadamente se permitirá el acceso al Parque Nacional y el ascenso al Pico del Teide, a través de la aplicación ‘Tenerife ON’.

El Cabildo de Tenerife continúa con el operativo de limpieza de las vías afectadas por la lluvia y las placas de hielo, con equipos trabajando en la TF-24 -por caída de piedras- y otros puntos clave de la isla.

Tres quitanieves y una pala trabajan en la zona para garantizar la seguridad de las carreteras y yambién se ha ayudado a personas que estaban alojadas en el Parador y precisaron salir.

En una acción adicional, el Cabildo de Tenerife anuncia que en el mes de enero se realizará la renovación de la flota de máquinas quitanieves del Parque Nacional del Teide con tres nuevos vehículos, en una inversión superior a los 600.000 euros.

Estos nuevos quitanieves permitirán una mayor capacidad de limpieza y una respuesta más rápida ante futuras nevadas.

Restricciones de acceso a los espacios naturales

Cierre de pistas para vehículos de motor recreativos: la red de pistas para vehículos de motor con fines recreativos sigue cerrada.

Acceso autorizado a áreas recreativas y zonas de acampada: se permitirá el acceso con vehículo a motor a varias áreas recreativas y zonas de acampada. Entre ellas se incluyen Las Calderetas, San José de los Llanos, Las Raíces, La Caldera, Chío, Arenas Negras, Lomo La Jara, El Lagar, Los Pedregales, Llano de los Viejos, Las Hayas, La Quebrada, La Tahona, El Contador, y Chanajiga.

Sin embargo, se mantienen cerrados los siguientes equipamientos: Lagunetilla Chica, Hoya del Abade, Barranco Fuente Pedro y Fuente del Llano.

Rutas abiertas para bicicletas y caballos: la red de rutas para paseos en bicicletas y caballos estará abierta, excepto aquellas cerradas en la plataforma Tenerife ON.

Se abre al tránsito peatonal la red de senderos con determinadas restricciones que afectan al Parque Nacional y resto de espacios naturales.

Senderos de la isla cerrados

En el Parque Nacional del Teide, se mantiene cerrado el acceso a:

Sendero nº 7: Montaña Blanca-Pico Teide, el tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos nº 7 y nº 11 Mirador de La Fortaleza.

Sendero nº 11: Mirador de La Fortaleza.

Sendero nº 10: Telesforo Bravo.

Sendero nº 12: Mirador de Pico Viejo.

Sendero nº 23: Regatones Negros.

Sendero nº 28: Chafarí.

Sendero nº 9: Teide – Pico Viejo – carretera TF-38, el tramo comprendido entre las confluencias de dicho sendero con los senderos nº 38 (Cuevas Negras) y nº 12 (Mirador de Pico Viejo)

En el resto de los espacios naturales de la isla, se prohíbe el tránsito por los siguientes senderos:

– PR TF 8 Afur – Taganana – Afur, en su tramo Afur – Tamadiste – Taganana

– (Parque Rural de Anaga)

– PR TF 35 Circular Área Recreativa La Caldera – Mamio – Área Recreativa La

– Caldera (Parque Natural Corona Forestal)

– PR TF 35.1 Casa del Agua – Pinolere (Parque natural Corona Forestal)

– PR TF 35.3 Llano de Los Corrales – Pinolere

– Sendero del Risco de Las Pencas (Sitio de Interés Científico Barranco de

– Ruíz)

– PR TF 52 La Pista del Monte del Agua (Parque Rural de Teno)

– PR TF 58 Camino del Risco. Camino de Los Muertos. (Parque Rural de Teno)

– Aquellos senderos con incidencias en la plataforma Tenerife ON

Asimismo, continúa el cierre de campamentos y el Aula en la Naturaleza hasta nuevo aviso. Estas medidas se toman mientras los servicios técnicos realizan labores de evaluación y reparación de los daños causados por la inestabilidad meteorológica, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la preservación del entorno natural de Tenerife.