Se realizarán tareas de mantenimiento de drenaje transversal y limpieza de senderos en el Garajonay

Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de La Gomera ha adjudicado los trabajos de mejora paisajística y de accesibilidad al entorno de El Cedro-Las Mimbreras, una de las zonas más visitadas del Parque Nacional de Garajonay, con una inversión final de 1,8 millones de euros.

Los trabajos contemplan la homogeneización del pavimento mediante hormigón coloreado con acabado en imitación a piedra natural, lo que garantiza su integración paisajística, detalla la corporación insular en un comunicado.

Tareas de mantenimiento

Asimismo, se realizarán tareas de mantenimiento de drenaje transversal, limpieza de senderos, reposición de barreras de seguridad y adecuación del trazado.

También se incluyen intervenciones en los taludes del entorno del Aula de la Naturaleza mediante muros de contención, así como la retirada de vegetación seca en márgenes, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la visibilidad y tránsito.

Cabildo de La Gomera

«El acceso adecuado a este enclave natural no solo mejora la experiencia de quienes lo visitan, sino que facilita la gestión sostenible del entorno y garantiza su conservación para las futuras generaciones», valora el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo.

Añade que estas actuaciones atienden «una demanda histórica de los residentes del caserío y de los numerosos visitantes que transitan por esta vía, al tiempo que se respetan las particularidades medioambientales del área».