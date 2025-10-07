20 menores migrantes saldrán esta semana de Canarias

El Gobierno trasladará a la península un nuevo grupo de menores migrantes y ha conseguido que los solicitantes de asilo puedan hacerlo desde los centros

La directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha asegurado que el Estado va a trasladar 20 menores migrantes más a la península.

Esta semana saldrán 20 menore migrantes hacia la península.

Un anuncio que ha adelantado junto con al de que los solicitantes de asilo pueden ser valorados en los mismos centros.

Según Rodríguez, «plantean una propuesta de salida esta semana de 20 menores», entre ellos, «una madre con su bebé, que también es quizás lo más significativo».

La menor, con su hijo a cargo, «va a ser trasladada esta semana», dijo Rodríguez. Este martes el Gobierno canario también ha recibido la petición de autorización para la salida de 11 menores.

Además, enfatizó que desde el Gobierno central se comprometieron el mes pasado «a que en la primera quincena del mes de octubre saldrían en torno a unos 70 menores». En cambio, por el momento, solo hay plazas para 47.

Entrevistas en los centros

Sandra Rodríguez ha subrayado que después de un mes han conseguido que los «chicos comiencen a ser valorados en los centros de protección».

Las entrevistas se desarrollarán a lo largo de esta semana «a través de la unidad móvil que tiene la entidad Engloba, que es la que atiende a los menores en el Canarias 50».

En Canarias quedan 900 menores de protección internacional.

Asimismo Rodríguez ha comentado que en una reunión con la Fiscal Superior, se planteó el apoyo al Gobierno de Canarias a esta propuesta.

En este sentido, también le hemos trasladado la situación de los menores con arraigo y que tienen protección internacional.

Estos expedientes, apuntó, «se están valorando y evaluando, tanto por la Fiscalía como por la Dirección General de Protección a la Infancia y Familias».

Protección internacional

188 menores han solicitado protección internacional pero según Rodríguez, «no tienen la resolución de acceso al sistema de atención de protección internacional».

También, ha manifestado que no se está cumpliendo el Real Decreto 658, sobre los traslados de menores en un máximo de 15 días a la península, después de haber llegado a las islas. Medida acordada en la declaración de contingencia migratoria extraordinaria del pasado 29 de agosto.

Traslados del Gobierno central

Desde el Gobierno central defienden que han integrado hasta el momento a 364 jóvenes migrantes no acompañados solicitantes de asilo en su sistema de acogida.

Según la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo-comunicado difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del comité interadministrativo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

Por el momento, el Estado ha integrado en su sistema de acogida a 364 jóvenes.