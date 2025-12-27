Merkarte Navidad reúne a 44 artistas jóvenes que han conseguido vender 392 obras por un valor superior a 12.300 euros

La exposición Merkarte Navidad, que reúne las obras de 44 artistas jóvenes de la isla en el Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife, ha logrado un notable éxito durante su primera semana, con un total de 392 obras vendidas, por un valor superior a 12.300 euros.

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo, Serafín Mesa, celebró el éxito que ha tenido el evento desde su inauguración, con más de 1.400 visitantes que se han acercado estos días para descubrir el talento joven que hay en la isla.

“Es una gran noticia, porque supone un impulso a las carreras profesionales de artistas que están empezando, incluso que están participando y exhibiendo sus obras por primera vez, y que necesitan una plataforma como Merkarte para dar a conocer su trabajo y promocionarse”, expresó.

Mesa recalcó que las cifras de esta edición consolidan a Merkarte Navidad como la mayor muestra de arte joven que se ha hecho en las islas, e invitó a la ciudadanía a respaldar este talento emergente y elegir un regalo único para estas fechas. “Hay obras de todas las modalidades, desde ilustraciones hasta acuarelas, collages, esculturas, fotografías, y todas ellas con certificado de autenticidad y de gran calidad”, apuntó.

En esta nueva edición se ha ampliado el número de participantes, con 34 mujeres y 10 hombres, y se ha reforzado el programa de actividades para animar a la ciudadanía a formar parte del evento. La muestra estará abierta hasta el próximo 18 de enero, con entrada gratuita, en horario de 10:30 a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:30 horas, de lunes a domingo, excepto festivos.

Talleres y actividades

Merkarte Navidad continúa con su programación destacada y gratuita, que introduce en esta edición numerosas novedades, como la celebración de talleres para que el visitante explore su creatividad. El primero de estos talleres se impartirá este sábado 27 de diciembre, a las 11:30 horas, dedicado a la elaboración de cestos con materiales reciclados. Ese mismo día, a las 17:00 horas, llegará el segundo taller, donde el público podrá crear revistas artesanales o fanzine.

Quienes deseen aprender la técnica del telar circular podrán asistir el 28 de diciembre al tercer taller, que se llevará a cabo a las 11:30 horas. El 2 de enero se realizará otra actividad para diseñar tu propia totebag, a las 17:00 horas; mientras que el 10 de enero el público podrá aprender a proyectar deseos dibujando, a las 11:30 horas.

Además, por primera vez el programa incorpora un Market de arte, diseño de autor y artesanía, que se desarrollará durante los fines de semana más señalados de las fiestas, ofreciendo piezas únicas creadas por jóvenes artistas y diseñadores de Tenerife.

A estas actividades se suma una edición especial de PechaKucha Night Tenerife. El evento reunirá el 16 de enero una selección de artistas participantes en la convocatoria Merkarte, junto a creadores y profesionales de reconocido prestigio, en un formato dinámico e internacional que pone en valor la creatividad, el talento emergente y la cultura contemporánea como motores de intercambio, inspiración y proyección artística.