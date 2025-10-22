Miércoles soleado con intervalos nubosos en Canarias

Como ya viene siendo habitual en los últimos días de octubre, la jornada de este miércoles transcurrirá soleada con algunos intervalos nubosos que dejarán algún episodio débil de lluvias

Este miércoles Canarias mantendrá una situación meteorológica similar a la de ayer, con un día que estará protagonizado por el sol y nubes bajas impulsadas por los vientos alisios en las islas que, previsiblemente, dejarán algunas precipitaciones débiles, según las previsiones de la la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cielos soleados con temperaturas de hasta 28 grados este miércoles en Canarias / Archivo RTVC

Además, las temperaturas rondarán los 26º C como los últimos días en los que los termómetros han alcanzado los 28º C en municipios de Fuencaliente, La Palma, o la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria.





Se prevé la entrada de viento del este que puede entrar flojo en las islas orientales y bastante sol también en las cumbre de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, por encima de los 1.700 metros de altura.

Lloviznas débiles

La tónica general estos días de lloviznas, sobre todo, en las islas occidentales permanecerá durante toda la jornada en algunos puntos. Si bien a principios de semana se recogió alrededor de dos litros por metros cuadrados, esta madrugada apenas alcanzó medio litro por metro cuadrado, por ejemplo, en el municipio de La Laguna, en Tenerife.

En este sentido, la Aemet apunta a intervalos nubosos en especial en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación que será débil y ocasional en las islas de mayor relieve y se prevé poco nuboso en el resto.