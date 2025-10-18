ES NOTICIA

Salvamento Marítimo rescata a 47 personas migrantes a bordo de una neumática en aguas próximas a Lanzarote

RTVC / Europa PRESS
En torno a las 6:53 horas, se procedió al desembarco de los migrantes en el puerto de Arrecife

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este sábado a 47 personas migrantes, de origen magrebí, que viajaban a bordo de una neumática. En concreto, se localizó a 61 millas náuticas al noreste de la isla de Lanzarote.

Asimismo, una vez fue activada la alerta en el centro de control de Salvamento Marítimo en Las Palmas, la Guardamar Polimnia salió al encuentro de la embarcación para su rescate, según informa el organismo estatal.

De este modo, en torno a las 6:53 horas, se procedió al desembarco en el puerto de Arrecife.

