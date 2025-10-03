El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido al presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, quien agradeció el apoyo institucional a la entidad blanquiazul en Primera Federación

Felipe Miñambres hace entrega de una camiseta del CD Tenerife al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen Presidencia del Gobierno

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha asegurado este viernes que, tras la buena racha de inicio de temporada del equipo, los rivales tienen un estímulo «más grande» a la hora de querer derrotarles y hacer gol.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Miñambres ha valorado el comienzo en Primera RFEF tras el descenso y ha deseado mantener el ritmo «el mayor tiempo posible», si bien ha señalado que no será fácil y que la categoría es complicada.

El CD Tenerife ha ganado los cinco partidos disputados con un solo tanto en contra.

Así, Miñambres ha agradecido el apoyo institucional, especialmente por haber llegado «antes de los resultados» y ha apuntado que el equipo está centrado en avanzar en el camino «independientemente del rival».

Preguntado por el exjugador del CD Tenerife Gabriel Palmero, a quien la FIFA ha impuesto una multa por presunta falsedad documental a la hora de conseguir la nacionalidad malaya, Miñambres ha dicho que se tendrá que esperar a que todo sea definitivo y respetar lo que la FIFA dictamina, y ha señalado que ellos nunca necesitaron el pasaporte del jugador para ningún trámite y que desconocen lo sucedido.

La plantilla

Respecto a la posibilidad de que algún equipo externo pudiera llevarse a algún jugador que esté despuntando en el club, Miñambres ha expresado que sería una situación «muy anómala» y que normalmente los equipos de Segunda o Primera no acuden a Primera RFEF para reforzarse en invierno.

«Vamos a valorar todo, pero no es una situación para mí factible en este momento que venga algún club con un dinero que nos compense para dejar salir algún jugador. El mercado se trata de fortalecernos, no de debilitarnos», ha resaltado.

Sobre el sorteo de Copa del Rey, el presidente blanquiazul espera tener suerte y que el partido pueda disputarse en casa para no afrontar el gasto de estar toda una semana fuera por el calendario liguero.

En cuanto a la explotación del estadio para eventos privados como bodas o desfiles de moda, Felipe Miñambres ha recordado que el recinto siempre hay que cuidarlo pero que es propiedad del Cabildo de Tenerife y que será esta institución la que decida