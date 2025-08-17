Minerva se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria

Buscan a Minerva de los Milagros, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria. Cartel de SOS Desaparecidos

Minerva de los Milagros A.P. se encuentra desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha comunicado la asociación SOS Desaparecidos en una alerta emitida este domingo 17 de agosto.

Se trata de una mujer de 38 años desaparecida desde el pasado 1 de agosto. Según los datos aportados desde la asociación, mide 1,62 m de estatura, es de complexión delgada, de pelo largo negro y rizado y de ojos negros.

Si tiene algún dato que pueda ser de relevancia para encontrar a Minerva, puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en el 868 286 726 o también a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.