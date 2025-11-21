Miquel Salvó alerta de los peligros del Barça y hace un llamamiento a la afición para que acudan al Gran Canaria Arena

Imagen de Miquel Salvó en rueda de prensa

El alero del Dreamland Gran Canaria Miquel Salvó ha advertido este viernes de que deben “estar alerta” porque el Barça Basket es un equipo “herido” que dará un paso adelante y “serán más peligrosos de lo que todavía son” tras la llegada de su nuevo técnico, Xavi Pascual.

En la rueda de prensa previa al encuentro (este domingo a las 18:00 horas), el internacional español ha destacado que los culés tienen una “muy buena plantilla” con jugadores contrastados en Euroliga y Liga Endesa y llegarán al Gran Canaria Arena con ganas de reconducir su situación liguera en la lucha por la Copa del Rey, al igual que los canarios.

Para tener opciones de conseguir la victoria, Salvó ha apelado a “aprender y mejorar los detalles” que abocaron al equipo a la derrota ante el Joventut de Badalona (78-92), un trabajo que “por suerte” se limita a “incidir en los aspectos que podemos controlar nosotros”.

“Está claro que la derrota ante Joventut fue culpa nuestra porque no empezamos con la energía y la tensión necesaria. Estamos haciendo énfasis en nosotros y queremos trabajar lo mejor posible para una victoria importante antes del parón”, ha apostillado.

Soluciones para cambiar el rumbo

El 10 amarillo ha recetado “alargar los buenos momentos” de cada partido y trabajar para intentar disminuir los bajones de nivel e intensidad “al máximo”, ya sea “haciendo clic o reseteando para volver a controlar el juego y el partido”, ha añadido.

En este sentido, ha pedido “ser más apisonadoras” en los buenos momentos del equipo para no dejar con vida a los rivales y “rematar los partidos”, especialmente en el Gran Canaria Arena, donde los claretianos tan solo suman una victoria en Liga Endesa ante Morabanc Andorra (102-85).

El Dreamland Gran Canaria regresa a Liga Endesa tras vencer en su último compromiso de Liga de Campeones ante Le Mans (88-90) pese a las ausencias de Andrew Albicy, Mike Tobey, Nico Brussino e Isaiah Wong, lo que ha provocado “una semana diferente” que ha servido para rotar y que los menos habituales “dieran un paso adelante”.

Llamamiento a la afición

Miquel Salvó ha pedido a la afición que llene el Gran Canaria Arena y sea un factor “primordial” para cimentar una victoria ante el Barça, para lo que necesitan “un gran ambiente y una olla a presión” que recuerde a la victoria amarilla sobre los catalanes en la primera jornada de la temporada 2022/2023: “Confío en volver ya al triunfo en partido de liga regular de Liga Endesa en el Gran Canaria Arena”.

El alero español ha dado un salto de nivel en las últimas jornadas y Lakovic ha trazado en su pizarra más acciones al poste bajo para Salvó, unas jugadas que “están funcionando bien” y no solo para su capacidad de anotar, sino también para jugar desde esa zona y sacar tiros liberados”, ha desgranado.

“Sentirme muy importante dentro del equipo ayuda a sentirse partícipe de todo. Quizás tengo alguna jugada más o incidimos más en el poste bajo por características del rival o del tipo de partido. Siempre estoy al servicio del equipo y con la mentalidad de que se puede mejorar”, ha abundado.