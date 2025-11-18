El municipio grancanario acoge este sábado una jornada gastronómica que une cultura marinera, turismo y producto local

Mogán vive días intensos ante la llegada de la 8ª Feria del Atún y el Mar, que se celebrará este sábado en Arguineguín. El evento realza la actividad pesquera local y la calidad del producto marino, que podrá probarse en los puestos de restauradores del municipio. La presencia de Barbate aporta expectación gracias a la exhibición de ronqueo y la presentación del ‘Jamón del Mar’, un atún rojo curado al estilo ibérico.

Mogán se prepara para celebrar su 8ª Feria del Atún y el Mar | Ayuntamiento de Mogán

La organización presentó la feria en el Muelle de Arguineguín, junto a la Cofradía de Pescadores. El enclave simboliza la estrecha unión de Mogán con el mar, un vínculo que impulsa este evento consolidado.

Compromiso marinero y turístico

La alcaldesa Onalia Bueno y el consejero Carlos Álamo destacaron el apoyo a la pesca sostenible, un modelo que genera valor añadido y fortalece la identidad turística del municipio. Bueno recordó el trabajo de las cofradías locales, con cerca de 60 embarcaciones y 200 marineros, y agradeció el respaldo económico de Turismo de Gran Canaria.

Álamo subrayó la relevancia de la feria porque potencia los productos Kilómetro Cero, en especial los procedentes del mar, y refuerza la unión entre tradición y turismo.

Homenaje a los marineros

El viernes 21 se celebrará un acto de reconocimiento en el Centro Polivalente de Arguineguín. El homenaje recordará a los marineros Francisco Ortega Santana, Ángel Perdomo Alonso, José Marcías Hernández y Estanislao Godoy Déniz. El municipio honra cada año a vecinos que dedicaron su vida al mar.

Mogán recibirá también a representantes de Barbate, referente en la captura de atún rojo. Esta visita marca la primera participación de un territorio invitado, con el fin de crear lazos y nuevas colaboraciones.

Gastronomía, música, concursos y talleres

La feria abrirá el sábado a las 12:00 horas en la plaza Pérez Galdós. El arranque incluirá el ronqueo de un ejemplar de 221 kilos, capturado por la embarcación Nuevo Olimar. La empresa gaditana Petaca Chico guiará la demostración.

Desde las 13:00 horas, el público disfrutará de música en directo con Mr. Bordón y Regina Schinglerova. A las 15:00 horas comenzarán los showcooking del chef Sergio Fernández, HECANSA y cocineros de Barbate, con recetas centradas en atún y productos del mar.

A las 17:00 horas se celebrará el II Concurso de la Feria del Atún y el Mar, presentado por Kiko Barroso y Catha González. La jornada continuará con actuaciones de Pedro Afonso, Pepe Benavente, Playa Coco y Una Más hasta la noche. Los niños encontrarán una zona infantil de 13:00 a 18:00 horas con talleres sobre el cuidado del mar, reafirmando la apuesta por la sostenibilidad y la educación ambiental.