Morabanc Andorra vs Dreamland Gran Canaria | J18 Liga Endesa 25-26

Morabanc Andorra vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 31 de enero. Partido correspondiente a la J18 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Morabanc Andorra y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este sábado 31 de enero a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Pavelló Toni Martí. Partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa.

Morabanc Andorra vs Dreamland Gran Canaria | J18 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto andorrano es decimosexto en la liga nacional. El Granca llega al encuentro tras perder su último partido ante el Valencia Basket. Mientras que el equipo de Andorra llega al partido tras perder ante el BAXI Manresa en la liga.

Posiciones en la clasificación de Morabanc Andorra y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el Morabanc Andorra ocupa la decimosexta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Morabanc Andorra y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado cuatro de ellos.

Te puede interesar: