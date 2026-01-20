Un motorista herido grave en una colisión en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista de 25 años resultó herido de carácter grave este domingo tras una colisión entre una moto y un turismo en la calle Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria

Canalejas desde la Plaza de la Concordia, en Las Palmas de Gran Canaria, donde ocurrió el accidente en el que ha resultado grave un motorista

Un hombre de 25 años ha resultado herido grave al chocar su moto con un turismo en la esquina de la calle Canalejas con Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente se produjo a las 18:32 horas de este lunes. A esa hora, el 112 recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para el conductor de la moto.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que en el momento inicial de la atención presentaba policontusiones de carácter grave. Se le trasladó en una ambulancia sanitarizada hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el operativo intervinieron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del SUC. También efectivos de la Policía Local, que se hicieron cargo de la regulación del tráfico y de la instrucción del atestado correspondiente.