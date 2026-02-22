ES NOTICIA

Un motorista herido tras sufrir una caída en Arafo

Redacción RTVC
La caída accidental ocurrió durante la tarde y el motorista presentaba policontusiones

Un motorista resultó herido leve este domingo tras sufrir una caída en la calle Modesto Fraile Poujade, en el municipio tinerfeño de Arafo, según informó el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una llamada a las 17:41 horas alertando de la caída accidental de un motorista en la vía.

Un motorista herido tras sufrir una caída en Arafo/ Imagen de archivo

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y desplazó hasta el lugar a agentes de la Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista, que presentaba inicialmente policontusiones de carácter moderado y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.

