El capitán del conjunto grancanario apela a la «tranquilidad» y pide confianza para el tramo final de temporada

Kirian Rodríguez.

El futbolista de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez ha asegurado este miércoles que estar fuera de los puestos de promoción en LaLiga Hypermotion supone «un extra de motivación» para el equipo, y no renuncia a conseguir el ascenso directo a Primera División.

El centrocampista tinerfeño ha dicho en rueda de prensa que ese desafío lo asume como «objetivo personal«, porque la pasada temporada sufrió el descenso «más que lo que me estaba pasando en el hospital», por su enfermedad, y quiere devolver al equipo amarillo a la máxima categoría, «donde tiene que estar».

El capitán del conjunto grancanario apela a la «tranquilidad» y pide confianza para el tramo final de temporada, así como para el entrenador, Luis García, porque van a «morir con esta idea».

«Buena dinámica en casa»

Kirian espera un «partido atravesado» ante el CD Leganés, el próximo viernes, pero se aferra a la «buena dinámica en casa» de los últimos encuentros.

Además, sostiene que es «bueno que haya enfrentamientos directos» entre los aspirantes al ascenso, y percibe que la Unión Deportiva «puede ganarle a cualquiera». Y por ello concluye que depende de sí misma, si bien ha admitido que la baja por lesión de Taisei Miyashiro les hará «mucho daño».

Por otra parte, apunta a que «no sirve de nada mirar hacia atrás» tras haber reconocido el Comité Técnico de Árbitros que hubo un penalti no señalado al atacante japonés en Málaga, porque a su juicio en otros partidos les han podido favorecer.

En lo que respecta a su momento actual, celebra que lleva «un mes muy bueno, libre de medicación, y prácticamente he terminado mi pretemporada», por lo que afronta el tramo final «al cien por cien» desde el punto de vista físico, que era su principal reto.