Muere ahogado un hombre de 75 años en la playa de Salinetas

Este lunes ha fallecido un hombre ahogado en Gran Canaria, cuando estaba en la playa de Salinetas, en Telde

Un hombre de 75 años ha fallecido ahogado a media mañana de este lunes en aguas de la playa de Salinetas del municipio de Telde, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Bañistas que avistaron a la víctima la sacaron del mar con signos de ahogamiento y socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio comprobaron que presentaba parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario cuyo personal le aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero sin obtener resultado, por lo que finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.

El suceso, registrado poco antes de las once de la mañana, movilizó además a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que colaboraron con los sanitarios, detalla el texto.