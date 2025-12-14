Muere una mujer atropellada en Tenerife

El atropello mortal de la mujer ocurrió en torno a las tres de la mañana en el municipio de La Orotava, en el norte de Tenerife

El atropello ocurrió en la barriada de San Antonio, en el municipio tinerfeño de La Orotava.

El 112 actuó en el atropello de la mujer ocurrido durante la madrugada en La Orotava / Archivo

Una mujer, de 60 años, ha fallecido este domingo tras sufrir un atropello en la TF-324, en la Barriada de San Antonio, en el municipio de La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento de la afectada.

Los servicios policiales instruyeron diligencias.