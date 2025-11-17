Muere un peatón atropellado en Fuerteventura

El peatón fue atropellado en la carretera FV-2 y se encontraba parada cardiorrespiratoria cuando llegó el personal sanitario

Informa: Lorena Rodríguez.

Un hombre muere al ser atropellado en la carretera FV-2 a la altura del municipio de Antigua, en Fuerteventura. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 ha informado sobre el accidente que ocurrió la tarde de este lunes, 17 de noviembre.

Según el 112, el personal del Servicio de Urgencias Canario se encontró al accidentado en situación de parada cardiorrespiratoria y aunque le practicó maniobras de reanimación solo pudieron certificar su muerte.

Al lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias, una con soporte vital básico y otra medicalizada.

Accidente en la carretera FV-2

El atropello se produjo en la carretera FV-2 en dirección a Las Salinas, en el municipio de Antigua. La Guardia Civil se ha encargado de la investigación de lo sucedido.

