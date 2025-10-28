ES NOTICIA

Muere tras golpearse en la cabeza al caer al suelo en Lomo Los Frailes, en la capital grancanaria

Según la Policía Nacional, se trata de una muerte accidental

Muere tras golpearse en la cabeza al caer al suelo en Lomo Los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un hombre que, según la Policía Nacional ha fallecido accidentalmente.

Muere tras golpearse en la cabeza al caer al suelo en Lomo Los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos se han producido al mediodía de este lunes, 27 de octubre, en la calle Betania de Lomo Los Frailes, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes recabaron información sobre lo ocurrido, pudiendo concluir que el hombre, con antecedentes de alcoholismo, sufrió una caída al suelo, donde se golpeó la cabeza y murió en el acto, por lo que indicaron que se trata de una muerte accidental.


