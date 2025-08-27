Los fondos del Museo Arqueológico de Fuerteventura guardan importantes hallazgos que enriquecen la isla. Junto a la empresa Tibicena realizan un inventario del material

El Museo Arqueológico de Fuerteventura se encuentra realizando inventario que facilitará a los investigadores que vayan a trabajar al centro localizar mejor los materiales pero, también, tener un catálogo actualizado de todos los hallazgos de los distintos yacimientos repartidos por la isla.

Informa RTVC.

Según Isidoro Hernández, director del Museo Arqueológico de Fuerteventura, el trabajo de inventario se trata de un «trabajo minucioso, pieza por pieza y de mucha concentración».

En estos momentos, están analizando los descubrimientos Lobos 1 en el Islote de Lobos. que, en breve, descansarán en un espacio que sigue creciendo para proteger los restos que nos permiten conocer la vida y la historia de quienes nos precedieron hace siglos en la isla.