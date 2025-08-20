La afectada, de 43 años y nacionalidad extranjera, sufrió heridas de carácter moderado

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Una mujer de 43 años y nacionalidad extranjera resultó herida de carácter moderado en la noche de este martes tras precipitarse desde una altura de siete metros en la calle San Miguel, en el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El incidente se produjo en torno a las 23:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la caída. El Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a la mujer, que se encontraba en una zona de difícil acceso, así como a un hombre que intentó socorrerla.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del PAC San Isidro, asistieron a la afectada, a la cual estabilizaron y trasladaron en ambulancia hasta Hospiten Sur.