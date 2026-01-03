ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una mujer y un menor afectados por inhalación de gas por la combustión de una calefacción

RTVC
RTVC

Un fallo en la combustión de la calefacción deja a una mujer y a un niño intoxicados por inhalación de gas en El Rosario, Tenerife

Una mujer y un menor afectados por inhalación de gas por la combustión de una calefacción

Una mujer de 36 años y un menor de 8 han resultado afectados por inhalación de gas. Debido al parecer por una mala combustión de la calefacción de una vivienda ubicada en el municipio tinerfeño de El Rosario.

El servicio de urgencias 112 ha informado este sábado que el accidente ha ocurrido sobre las 23:42 horas del viernes y en el momento de la asistencia los dos afectados presentaban intoxicación por inhalación de monóxido de carbono de carácter moderado.

Los dos afectados fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Los Bomberos de Tenerife desconectaron la calefacción y ventilaron la vivienda.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Ataque Estados Unidos en Venezuela | Las imágenes de un conflicto histórico

La Wine Run Lanzarote 2026 abre inscripciones para una nueva edición

Venezolanos en Canarias: entre la preocupación y la esperanza

El Supremo sentencia que la agresión a una mujer por su expareja en Fuerteventura fue intento de homicidio

🔴 EN DIRECTO: Trump afirma que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026