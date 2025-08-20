Los turistas publicaron en redes cómo circulaban por el Parque Nacional del Teide sentados en las ventanillas de los coches y con medio cuerpo por fuera

La Guardia Civil denunció a ocho personas por conducción temeraria y por no hacer uso de los cinturones de seguridad en el Parque Nacional del Teide al comprobar que habían publicado vídeos en los que se les veía circulando sentados en las ventanillas del vehículo, con la parte superior del cuerpo por el exterior del mismo. Se trata de turistas que fueron localizados antes de regresar a sus países.

La Guardia Civil denuncia a ocho personas por conducción temeraria y por no hacer uso de los elementos de seguridad en el Parque Nacional del Teide

Colgaron los vídeos

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Canarias (UNIS – GIAT), detectó un vídeo en los medios de comunicación social en el que se observaba como dos turismos de alquiler circulan por la carretera TF-24 con sus ocupantes sentados en las ventanillas de las puertas. Tienen la parte superior del cuerpo por el exterior de los vehículos, sin hacer uso de los cinturones de seguridad, ni adoptar la posición correcta en el interior de los vehículos.

Momento del vídeo colgado en el que se les ve cometiendo la infracción.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron en ese momento una investigación para localizar los vehículos, conductores y ocupantes de los mismos. Una vez identificados, se realizó un dispositivo de localización en el que intervinieron también agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur. Dieron así con ambos vehículos, así como con los conductores y ocupantes. Se trata de turistas extranjeros que se disponían a regresar a su país.

Una vez localizados y plenamente identificados, les notificaron las correspondientes denuncias. A los conductores por conducción temeraria y a los ocupantes por no hacer uso de los elementos de seguridad de los vehículos.

Normativa aplicable

Los hechos están denunciados ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, por lo que tuvieron que afrontar el pago como depósito de dos denuncias de 500 euros y detracción de seis puntos. También de seis depósitos de 200 euros, al no ser residentes en España, según recoge la normativa de Seguridad Vial, (infracciones tipificadas como muy graves y graves respectivamente).