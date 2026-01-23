Policía y Protección Civil advierten del riesgo de accidentes en cierres de playas o desprendimientos en Tenerife

La Policía y los servicios de Protección Civil recuerdan que saltarse los cierres de playas y accesos costeros puede conllevar sanciones económicas y riesgos graves para la seguridad.

En lugares como el Roque de las Bodegas, donde el mar bate con fuerza, o la playa de Benijo, cerrada por desprendimientos, las multas pueden oscilar entre 100 y 600 euros por infracciones leves y alcanzar hasta 1.500 euros cuando hay alerta del sistema nacional de protección civil.

Responsabilidad individual

Multas de hasta 1.500 euros por saltarse los cierres de playas y accesos costeros en Tenerife. RTVC

A pesar de las señales y vallados, es habitual que algunas personas ignoren las advertencias. En la playa de Los Patos, por ejemplo, varios usuarios tienen que rescatarse tras saltarse las barreras de seguridad, requiriendo incluso la intervención de helicópteros en condiciones adversas. Los infractores son sancionados y suelen ser los primeros en pedir auxilio a los servicios de emergencia.

Los consistorios locales hacen un llamamiento a la responsabilidad individual, recordando que las fotos y publicaciones en redes sociales no justifican ponerse en peligro. La Policía insiste en que los cierres y señales no son meramente informativos, sino medidas para proteger la vida de los visitantes y evitar accidentes.