La murga NiFú-NiFá inaugura la visita del alcalde de Santa Cruz de Tenerife a los grupos del Carnaval

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, comenzó la tradicional visita a los grupos del Carnaval por el local de la murga NiFú-NiFá

Este miércoles por la noche comenzó con la murga NiFú-NiFá una de las tradiciones del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la visita del alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y otros miembros de la Corporación local y del Cabildo, a las sedes de los grupos del Carnval. También recorrieron los locales de La Peña del Lunes, Unión Artística El Cabo, Diablos Locos y Sabor Isleño. Todas ubicadas en la zona de La Noria.

Visita del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a los locales de los grupos del Carnaval 2026.

Reconocimiento al esfuerzo

La primera ronda de visitas comenzó a las 20:00 de hoy en la sede de la Nifú-Nifá, en la calle La Noria, para continuar en los locales de La Peña del Lunes, Unión Artística El Cabo, Sabor Isleño y Diablos Locos. Bermúdez destacó que “queremos poner en valor el esfuerzo que cada edición hacen los distintos grupos del Carnaval para participar activamente en nuestra fiesta, porque ellos son el alma de nuestra fiesta más Internacional y lo demuestran cada año con su entrega”.

El regidor añadió que “el Carnaval es parte del alma de Santa Cruz y un orgullo compartido por todos sus vecinos, por lo que estas visitas representan el comienzo de un camino que nos llevará, un año más, a vivir la magia, la alegría y el espíritu participativo que nos define como capital del Carnaval”.

Una forma de mejorar

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso de relieve que “este recorrido no solo nos permite conocer de cerca el trabajo de cada grupo, sino también escuchar sus ideas y necesidades para seguir construyendo y mejorando juntos el Carnaval más participativo de Canarias”. Junto al alcalde y Caraballero también estuvo presente en la visita el consejero insular de Carreteras del Cabildo, Dámaso Arteaga.

Para este jueves, el recorrido llevará al alcalde y a otros miembros de la corporación a visitar la sede de la murga Triqui Traques, Mamel’s y Danzarines Canarios. Se trata de encuentros tradicionales que suponen, puerta a puerta, parte del compromiso de Fiestas de Santa Cruz por mantener un contacto cercano con los grupos, escuchar sus propuestas y compartir el espíritu carnavalero que ya se empieza a sentir en cada rincón de la capital chicharrera.