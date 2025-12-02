La Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar tiene como misión misión promover un estilo de vida saludable y sostenible en toda la población canaria

Presentación de la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar de Canarias. Imagen Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores, y el jefe de servicio de Promoción de la Salud de esta Dirección General, Juan Manuel Méndez, presentaron este martes en Las Palmas de Gran Canaria la ‘Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar en la Comunidad Autónoma de Canarias 2026–2032’.

Esta estrategia tiene una visión clara, que es lograr una sociedad en la que todas las personas tengan capacidad de alcanzar su máximo potencial de salud; y tiene como misión promover un estilo de vida saludable y sostenible en toda la población canaria, para aumentar el bienestar y disminuir la prevalencia de enfermedades y desigualdades en salud.

Hoja de ruta «clara y definida»

Durante su intervención, según informa un comunicado, la consejera explicó que este documento tiene por objeto ofrecer una hoja de ruta clara y definida para la promoción de la salud en Canarias hasta el año 2032, “aunque nace con vocación de revisión continua para adaptarse a la evolución de la sociedad y de sus requerimientos de salud”. Por ello, enfatizó que la estrategia se presenta como un compromiso del Gobierno de Canarias para avanzar hacia una sociedad más sana, sostenible y equilibrada, en la que las personas y comunidades estén en el centro de la acción en salud.

“Hay que partir de la base de que la promoción de la salud es la mejor acción sanitaria para prevenir las enfermedades crónicas, que suponen un alto porcentaje de la mortalidad y la carga de la enfermedad de nuestra sociedad, de ahí la importancia de esta estrategia”, apostilló.

También explicó que la estrategia es acorde con las políticas nacionales de salud pública, como la Estrategia de Salud Pública 2022, la Estrategia de Promoción de la Salud y Promoción en el Sistema Nacional de Salud y la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, pero a su vez adaptada a la singularidad de Canarias.

Para su redacción, se ha recabado información epidemiológica y de salud procedente de fuentes como la Encuesta de Salud de Canarias 2021, la Encuesta de Salud de España 2023, de la Encuesta Nacional de Salud 2017 y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Población diana y factores clave para una vida saludable

La Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar de Canarias organiza sus intervenciones en tres grandes grupos etarios:

Infancia y adolescencia (0-18 años): promoción del crecimiento saludable y adquisición temprana de hábitos positivos.

Vida adulta (19-54 años): adopción de estilos de vida saludables y mejora de entornos cotidianos y laborales.

Envejecimiento (+55 años): fomento de la autonomía, prevención de fragilidad y promoción de un envejecimiento activo y de calidad.

Objetivos prioritarios

Monzón informó de que los objetivos prioritarios de la estrategia son:

Impulsar la equidad en salud.- que toda la población canaria, sin importar su nivel socioeconómico, su género, su lugar de residencia u otras condiciones, tengan las mismas oportunidades de alcanzar el mejor nivel posible de salud.

Fortalecer la acción comunitaria y la participación activa.- facilitar que las personas, familias y comunidades se involucren en las decisiones, actividades y soluciones que afectan su salud y bienestar.

Garantizar la sostenibilidad e impacto a largo plazo de las acciones.- que el diseño e implantación de los programas de promoción de la salud puedan mantenerse en el tiempo y producir resultados duraderos en la salud de nuestra comunidad.

Esther Monzón afirmó que la promoción de la salud es una inversión en salud y bienestar, y reiteró que el objetivo final de esta estrategia es consolidar un modelo de salud pública basado en la equidad, la sostenibilidad y la mejora continua, orientado a un futuro más saludable y próspero para Canarias.

La promoción de la salud, pilar fundamental

Por su parte, el director general de Salud Pública explicó que la promoción de la salud tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de las personas y las comunidades mediante el impulso de hábitos, entornos y políticas saludables.

Su impacto se refleja en múltiples beneficios como la mejora de la calidad de vida, en la prevención de enfermedades, reducción de desigualdades, fortalecimiento de comunidades más sanas y seguras. empoderamiento de la ciudadanía e impulso de un desarrollo sostenible.

“La evidencia científica demuestra que enfermedades crónicas, como la diabetes, las cardiovasculares o el cáncer, pueden retrasarse o evitarse adoptando un estilo de vida saludable, basado en una alimentación equilibrada, ejercicio regular, un peso corporal adecuado y la ausencia de tóxicos como el tabaco o el alcohol”, recordó Díaz-Flores.

“La estrategia que presentamos supone un impulso decisivo para fortalecer la promoción de la salud en Canarias, consolidándola como uno de los pilares para mejorar la salud y el bienestar de toda la población de manera equitativa”.

Situación actual y desafíos

Antes de su elaboración se llevó a cabo un amplio análisis de situación, basado en las principales fuentes científicas, estadísticas y gubernamentales, que aportó la mejor evidencia disponible. Los datos analizados muestran avances relevantes, como la mejora del estado nutricional infantil, pero también evidencian retos urgentes, como el aumento del uso de vapeadores en jóvenes, la normalización del consumo de alcohol, el riesgo elevado de problemas de salud mental, la soledad no deseada, la exposición temprana a contenidos inadecuados, el uso intensivo de pantallas en menores, y la brecha digital en mayores, que refuerzan la necesidad de intervenciones educativas y preventivas.

Por ello, se concluyó que la intervención en promoción de la salud debe ir más allá de la promoción de los hábitos de vida saludables clásicos, como la alimentación, el ejercicio físico y la prevención del sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol, que ya se venía abordando, e incluir nuevos factores como son la salud y el bienestar mental, la salud afectivo-sexual, el descanso y el sueño, el uso de tecnologías de la información y la comunicación, los entornos saludables y seguros, la seguridad frente a lesiones y accidentes y la salud oral.

Tres ejes estratégicos

El jefe de servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública explicó que para la implementación de la estrategia se han diseñado tres ejes de acción:

Eje estratégico 1

Coordinación e información. Persigue garantizar la coordinación de la promoción de la salud entre los ámbitos sanitario, educativo, administración local y otros representantes de la ciudadanía. Para ello, se constituirán Comisiones Técnicas Autonómicas, así como comisiones específicas de sanidad, educación y administración local.

Este eje estratégico prevé igualmente la difusión de contenidos en salud basados en la evidencia científica, con el fin de mejorar el conocimiento, las actitudes y los comportamientos de la población canaria en torno a la salud y el bienestar que se realizarán principalmente a través del canal Canarias Saludable. Además, se apoyará en la Estrategia Canaria de Islas y Municipios Promotores de Salud (ECIMPS) y en las Aulas de Salud, como programas de referencia para el impulso y divulgación de las acciones de promoción de la salud en Canarias.

Eje estratégico 2

Estilos de vida y hábitos saludables. Prevé impulsar la adopción de hábitos saludables a lo largo del ciclo vital, promoviendo una alimentación saludable y sostenible; la actividad física y la prevención del sedentarismo; la prevención del consumo de tabaco y alcohol; el bienestar emocional y control del estrés; el descanso y el sueño; la prevención de la conducta suicida; la promoción de la salud oral; la promoción de los entornos saludables; del envejecimiento saludable; la parentalidad positiva; el buen uso de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC); acciones orientadas a promover una vivencia saludable, ética y respetuosa de la afectividad y la sexualidad, y cuantos otros hábitos se considere oportuno impulsar en esta estrategia, que se implementarán mediante los programas de salud ya creados y los que se estime necesario crear par a dar respuesta a estas necesidades.

Eje estratégico 3

Formación e investigación. Tiene por objetivo la formación y la generación de conocimiento con el fin de asegurar que las acciones se fundamenten en una base científica, mejorando así las capacidades tanto de los profesionales como de la sociedad.

Aunque el periodo de vigencia previsto es de 7 años, la vocación de esta estrategia es que se someta a continua revisión y adaptación a la evolución y necesidades de la promoción de la salud en Canarias para introducir los cambios necesarios para que la estrategia sea eficaz.

Implantación y seguimiento

Para la implementación de la Estrategia, uno de los elementos clave es la configuración y funcionamiento de las Comisiones Gestoras establecidas en los ámbitos educativo, sanitario y local cuyo objetivo es impulsar la promoción de los hábitos saludables, actuando sobre los factores que engloba, mediante la puesta en marcha de programas, distribuidos en once líneas estratégicas que abordan los principales determinantes de la salud.

En cuanto a los programas a desarrollar, la estrategia cuenta con algunos iniciados anteriormente, que facilitará la implementación de las nuevas acciones enmarcadas en la estrategia, y otros programas que definidos en el proceso de elaboración de esta Estrategia.

El seguimiento de la implementación de la estrategia permitirá obtener una visión global del proceso alcanzado en los distintos programas, evaluar la coherencia de las acciones en relación con los objetivos establecidos y tomar decisiones informadas a partir de datos actualizados y comparables.