El consejero canario de Agricultura defiende la competencia justa y reclama los mismos controles fitosanitarios para los productos de países terceros.

Entrevista íntegra a Narvay Quintero en La Radio Canaria.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado que no se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pero ha insistido en que todos los países deben competir «con las mismas reglas«, especialmente en lo relativo al «control de fitosanitarios» en los productos procedentes de países terceros.

Quintero realizó estas declaraciones durante una entrevista en el programa De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez, en la que defendió que Canarias no rechaza la apertura de mercados, pero sí exige condiciones equitativas para el sector primario.

Los controles fitosanitarios, clave para competir

El consejero advirtió de que la falta de exigencias similares a las que se imponen a los productores europeos puede situar al sector en clara desventaja. “No estamos en contra de competir con ningún mercado, pero queremos hacerlo en las mismas condiciones”, afirmó.

Para ilustrar esta desigualdad, recurrió a un símil deportivo. “Es como si Europa decide jugar la Copa del Mundo con nueve jugadores y sin portero, mientras que Latinoamérica juega con 24 jugadores y tres porteros”.

Quintero subrayó que el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias es fundamental para garantizar una competencia justa y proteger tanto al sector primario como a los consumidores.

Narvay Quintero pide igualdad de condiciones en el acuerdo entre la UE y Mercosur / Foto: La Radio Canaria.

Normativa europea y sector pesquero

Durante la entrevista, el consejero también se refirió al reciente acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para flexibilizar el reglamento europeo de control de la pesca, una medida que valoró de forma positiva, aunque insuficiente.

“Es un parche positivo, pero es un parche”, señaló Quintero, quien reclamó una mayor participación de las regiones en la elaboración de este tipo de normativas. A su juicio, la aplicación de decretos diseñados desde Bruselas sin tener en cuenta las singularidades de cada territorio puede «poner en riesgo la continuidad de sectores» enteros.

“Que alguien en Europa se siente a redactar un reglamento que afecta a todos por igual, café para todos, puede hacer que todo un sector pesquero desaparezca”, advirtió. Al mismo tiempo, defendió avanzar hacia reglamentos más flexibles y participativos, capaces de atender la diversidad productiva existente en Europa.