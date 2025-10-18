NC pide la destitución del Director del Servicio Canario de Salud

Desde NC se ha asegurado que la situación «aberrante» que se dio este viernes en el Parlamento canario es también «inédita»

Declaraciones de: Luis Campos, Secretario general de Nueva Canarias

Nueva Canarias (NC) estudia denunciar al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, por revelar este viernes en el Parlamento regional datos médicos de su diputado Yone Caraballo, por lo que pide, además, su cese inmediato.

Secretario General de Nueva Canarias, Luis Campos. Imagen archivo RTVC.

Así lo ha anunciado este sábado el secretario general de la formación, Luis Campos, quien en unas declaraciones difundidas por el partido, ha dicho que la revelación de estos datos personales «altamente protegidos» de Caraballo por parte de Goya en la comisión parlamentaria de sanidad celebrada este viernes, donde el responsable del SCS respondió de esta manera a la crítica que el parlamentario de NC hacía a las listas de espera sanitarias, puede ser constitutiva de delito.

Campos ha asegurado que la situación «aberrante» que se dio este viernes en el Parlamento canario es también «inédita», al menos en los diez años que lleva como diputado en esa cámara.

Petición de Nueva Canarias

El líder de NC ha lamentado que un miembro del Gobierno no respondiera con datos y argumentos a la crítica que hacía la oposición, «sino con ataques personales que pudieran ser constitutivos de delito», ya que implican «la revelación del historial médico de un diputado», Yone Caraballo, que es enfermero de profesión.

Campos también ha recalcado que las afirmaciones de Goya sobre Caraballo, a quien reprochó, ha dicho, haberse cogido una baja médica en plena pandemia de la covid 19 para ocupar un puesto de gestión.

Comisión parlamentaria

Para NC, lo sucedido este viernes responde a una práctica propia del «matonismo político» que, por tanto, «inhabilita» a Goya para seguir ocupando un cargo público, como es la dirección del SCS.

Campos ha defendido que el SCS tenga al frente «a gente responsable y decente, y no a cualquier impresentable que utiliza datos personales para atacar al adversario político«.

Presidente canario

A su juicio, Goya «tendría que haber presentado su dimisión» al término de la comisión parlamentaria de este viernes «porque nunca se puede incurrir en ataques personales«.

«Si en 24 horas no lo hace, NC exigirá a la consejera y al presidente canario que lo cese de forma inmediata», de lo contrario, el partido de Caraballo entenderá que «serán responsables políticos de tener al frente de la sanidad canaria a alguien que no está capacitado para ello».