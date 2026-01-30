‘Crónicas de San Borondón’ analiza el auge de la neoespiritualidad viral en redes sociales

Este viernes a las 22.00 horas en La Radio Canaria, el programa aborda el boom de las creencias digitales y sus riesgos

La nueva entrega de ‘Crónicas de San Borondón‘, que se emite este viernes a las 22.00 horas en La Radio Canaria, aborda el crecimiento de contenidos y propuestas de «espiritualidad alternativa» que se expanden por Internet y las redes sociales y que están alimentando lo que algunos expertos ya denominan neoespiritualidad.

El eje central del programa se centra en el florecimiento de espacios digitales que ofertan un catálogo de respuestas a las eternas preguntas sobre la vida y que, en muchos casos, funcionan como sustitutos de los discursos tradicionalmente ocupados por las religiones.

«En la actualidad se hace más notable el florecimiento de supuestas alternativas que se ofrecen como opciones para ocupar ese espacio de búsqueda espiritual a quienes no se sienten identificados con las corrientes tradicionales», avanza José Gregorio González, director y conductor del programa.

Internet es también un territorio propicio para la aparición de las supuestas alternativas espirituales. Ilustración mediante IA

Pseudociencias

Este fenómeno, que en algunos ámbitos se denomina neoespiritualidad, vendría a ser un crisol de prácticas y conceptos prestados de la filosofía, de las tradiciones ancestrales tribales, a los que se añade toques de orientalismo y elementos de la ayuda personal. «Sin olvidar la Ecovida e, incluso, la ciencia de vanguardia», advierte González.

La visibilidad de este cóctel ha crecido de forma viral gracias a la enorme penetración de las redes sociales, donde se difunden promesas de sentido y respuestas rápidas a inquietudes personales. Sin embargo, el programa también pone el foco en sus zonas oscuras y en los riesgos asociados a estos discursos.

Sobre este asunto gira la conversación en Crónicas de San Borondón entre José Gregorio González y el antropólogo Fernando Hernández, quienes analizan el fenómeno desde perspectivas como la Antropología, la Sociología y la Comunicación.

Algunas teorías indemostradas cuestionan no solo que Shakespeare escribiera sino, incluso, que existiera. Ilustración mediante IA

Shakespeare no existió

El programa se completa con un informe de Manuel Díaz Noda, –colaborador habitual del programa-, sobre la figura del dramaturgo William Shakespeare y las teorías que discuten la autoría de sus obras, e, incluso, su propia existencia.

Estas teorías se apoyan en el origen campesino del escritor inglés para cuestionar su valía: un hombre, (Shakespeare), nacido en Stratford-upon-Avon, –pueblo campesino inglés-, carente de educación, no viajado y sin los conocimientos cortesanos necesarios, no puede ser capaz de componer piezas tan eruditas.

Este convencimiento ha dado lugar a numerosos libros en los que se proponen autores alternativos como verdaderos responsables de obras como Hamlet o Romeo y Julieta. Uno de los primeros nombres señalados fue el de Francis Bacon, aunque también se ha apuntado al dramaturgo Christopher Marlowe, a quien algunas teorías no demostradas atribuyen una muerte fingida para seguir escribiendo obras que más tarde se habrían publicado bajo el nombre de Shakespeare.