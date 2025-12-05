Netflix inicia negociación para comprar los estudios de Warner Bros y su plataforma HBO Max

La puja lleva activa varias semanas y también han participado Paramount y Comcast

La empresa de entretenimiento Netflix ha comenzado las negociaciones con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de esta compañía y la plataforma de streaming HBO Max, según confirmó el medio Variety.

Este movimiento incluye la adquisición de la plataforma HBO Max. EFE

El inicio de las conversaciones llega tras una puja de varias semanas por la compañía en la que también han participado Paramount Skydance, Netflix y Comcast.

Cambio de estrategia

Según informa Hollywood Reporter, iniciar negociaciones «no implica necesariamente que las compañías lleguen a un acuerdo definitivo», e incluso si lo hacen, a continuación «deberán sortear un complejo entorno regulatorio» tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Según señala Variety, la decisión de compra por parte de Netflix supone un «cambio radical». Durante años el coloso del entretenimiento se ha resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.

En caso de que la compra se realice, la compañía tendrá el catálogo de cine y televisión de Warner Bros y de HBO.

Una puja de varios meses

Las ofertas por la totalidad o partes de WBD comenzó en octubre con una oferta de Paramount, posiblemente la «más agresiva» de las ofertas hasta el momento. Esta se encontraba aproximadamente en 27 dólares por acción y una oferta por la totalidad de la compañía.

Netflix y Comcast se unieron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre, y solo por una parte de la compañía.

Paramount acusó ayer en una carta abierta de parcialidad en el proceso, alegando que el proceso favorece a Netflix, su máximo competidor.

La oferta de Paramount presentada el lunes incluía el respaldo financiero de tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, según informó Variety.