La nieve y el hielo en el Teide provocan dos rescates

Este martes los bomberos han tenido que activarse en dos ocasiones por rescates a senderistas en apuros por caídas y problemas de movilidad en el Teide provocados por la nieve y el hielo

Rescate de un senderista tras una caída en el Parque Nacional del Teide. Es uno de los dos rescates de la mañana

Caída de un senderista

Bomberos del parque de La Orotava rescataron este martes a un senderista que había sufrido una caída. Ocurrió en Montaña Blanca, en el Parque Nacional del Teide. Estaba en una zona con placas de hielo y nieve, y no pudo continuar la marcha tras el accidente.

El afectado fue atendido por Cruz Roja y después lo evacuaron de la zona, para que sus acompañantes pudieran trasladarlo al centro de salud más cercano.

Rescate de un grupo

También, mientras realizaban un ejercicio práctico, los bomberos del parque de Guía de Isora fueron requeridos. Fue sobre las 15.40 horas. Actuaron para rescatar a un grupo de senderistas que no podían continuar en la zona del Refugio de Altavista, en El Teide.

Debido a la presencia de placas de hielo en el camino, los efectivos los acompañaron hasta el teleférico, evitando así un posible accidente.