Noel López: «Nuestro objetivo siempre será ascender»

El futbolista del CD Tenerife Noel López declaró tras hacerse oficial su fichaje que el objetivo del equipo «siempre será ascender», y que tenía ganas de incorporarse al grupo para conocer cómo juegan sus nuevos compañeros y relacionarse con ellos

El nuevo refuerzo ofensivo del CD Tenerife supera el preceptivo reconocimiento médico. Fotografía: CD Tenerife

Una vez solventado el trámite burocrático que faltaba para anunciar su incorporación, la entidad isleña dio a conocer el fichaje Noel López en propiedad hasta el 30 de junio de 2027, con opción a dos temporadas más.

El delantero gallego, de 22 años, manifestó a los medios oficiales del Tenerife que llega «a un club histórico», y aunque la categoría «es la que es» -Primera Federación-, afronta con «mucha ilusión» el proyecto que le han presentado.

Noel López quiere conocer pronto el estadio Heliodoro Rodríguez López «verlo lleno para ir de la mano con la afición, esperamos una gran acogida en casa, y nosotros daremos el máximo para poder lograr el objetivo».