El director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill, ha confirmado este jueves el fichaje en propiedad del delantero gallego Noel López, de 22 años, futbolista que la pasada campaña jugó cedido por el Real Madrid Castilla en el Osasuna B.

La entidad blanquiazul hará oficial en las próximas horas esta incorporación para la zona de ataque del conjunto que entrena Álvaro Cervera.

«Estamos pendientes de firmar documentos, es un jugador que viene en propiedad, que en el Deportivo de La Coruña estuvo espectacular, y es el típico jugador rápido, que va bien al espacio, y en el aspecto de velocidad ha marcado los mejores datos en Primera Federación», ha explicado Guill durante la presentación, este jueves, de los jugadores Álvaro González y Cris Montes.

El director deportivo del Tenerife, Manu Guill, ha añadido que Noel López va a ser «un activo muy importante», tras recordar que en su día el Real Madrid pagó traspaso al Deportivo por él, y dadas sus características es «un perfil distinto» a Enric Gallego y De Miguel, por lo que con su fichaje da por «cerrado» el debate del delantero rápido que debía complementar a los dos citados.

Alassan se gana estar en la primera plantilla del Tenerife

Por otra parte, Guill ha asegurado que el extremo Alassan «se ha ganado estar en la primera plantilla», de la que no van a salir futbolistas veteranos como José León y Maikel Mesa, como se había especulado.

«Las salidas las tenemos muy claras hace tiempo, la hoja de ruta está clara», ha argumento al respecto de los jugadores que finalmente causarán baja antes del comienzo liguero.

Guill ha subrayado que la relación con el cuerpo técnico es «excepcional», porque van «de la mano», y asegura que no se casarán «con nadie» a la hora de hacer los descartes, que incluso podrían ser de futbolistas que se han incorporado este mismo verano.