‘Noveleros’ visita «el otro barrio» para conocer las historias que guardan los cementerios

El programa de Televisión Canaria realiza un recorrido por la memoria y el trabajo de quienes cuidan los camposantos este martes a las 22:30 horas

El programa ‘Noveleros‘ de Televisión Canaria emite este martes 10 de marzo, a las 22:30 horas, un episodio dedicado a las diferentes formas de venerar a los muertos en las Islas. A través de cuatro historias personales, los espectadores descubrirán la labor de quienes cuidan con esmero de «el otro barrio».

En el cementerio de San Miguel de Abona en Tenerife, el programa conocerá a Patricia, quien hace dos años aceptó el reto de ser ayudante de sepulturero junto a José. Su dedicación diaria en la limpieza y el orden del lugar la ha convertido en una figura indispensable que todos los vecinos aprecian.

Por otro lado, en Las Palmas de Gran Canaria, Betty custodia desde hace dos décadas el cementerio anglicano. Como pieza clave de la historia de la ciudad, abre cada día sus puertas para preservar la memoria de las más de 20 nacionalidades que allí descansan.

Diferentes fotogramas del capítulo de este martes 10 de marzo dedicado a las historias que hay detrás de los cementerios.

La ruta continúa hacia uno de los camposantos más singulares de Canarias; el de Cofete, en Fuerteventura. Entre el mar y la arena, Ruperto y Tata mantienen viva la tradición familiar visitando a sus antepasados y rescatando las historias del pasado.

Finalmente, ‘Noveleros’ presentará a Aníbal e Isabel, una pareja que une el oficio de sepulturero en Las Manchas en la isla de La Palma con la fabricación artesanal de lápidas. Su trabajo, lleno de color y formas variadas, busca aportar consuelo y un último homenaje a las familias en momentos difíciles.

Con estos testimonios, ‘Noveleros’ ofrece una mirada cercana y humana a los cementerios de Canarias, lugares donde la memoria, las tradiciones y el cuidado diario mantienen vivo el recuerdo de quienes ya no están. El episodio revela cómo, detrás de cada camposanto, existen historias de dedicación, respeto y afecto que forman parte de la identidad de las Islas.