El director de la Fundación Auditorio y Teatro, Tilman Kutenkeuler, hablará de las próximas funciones previstas para la nueva temporada

El programa contará con el compositor Nino Díaz en la sección «Microcosmos» y ofrecerá un adelanto de los principales eventos culturales del archipiélago

Rubén Mayor, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias y presentador de ‘Noveno Auditorio’.

Arranca con mucho ritmo la temporada número 14 de ‘Noveno Auditorio‘ de la Radio Canaria y lo hace con contenidos renovados, la misma energía de siempre, y un propósito intacto: llevar el arte y los espectáculos a cada uno de los hogares del archipiélago, en primera persona, con sus agentes protagonistas en directo. A partir de este jueves 11 de septiembre, cada semana a las 23:00 horas, los oyentes podrán seguir la actualidad de la música en todos sus registros y otras actividades culturales en Canarias de la mano de Rubén Mayor, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

En su sección Notas a un perfil, el programa presentará la temporada 2025/2026 de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria con Tilman Kutenkeuler, director general, que prevé la celebración de más de 150 funciones de diversos géneros. En el Auditorio Alfredo Kraus, la música es la protagonista con el ciclo «El Rincón del Jazz», conciertos de grandes artistas nacionales e internacionales como Pasión Vega, Michael Jackson (en un show tributo) y Miguel Ríos, además de una programación especial de humor.

Además, el cantante Rafa Sánchez, vocalista de La Unión, se presentará en el Auditorio Alfredo Kraus con su gira «Sildavia Tour». En este concierto, el artista interpretará los grandes éxitos de su carrera en un formato íntimo, mezclando clásicos como «Lobo hombre en París» y «Sildavia» con nuevas canciones.

Por su parte, el Teatro Pérez Galdós apuesta por las artes escénicas con teatro clásico y contemporáneo, nuevas óperas canarias, danza, y una gran variedad de propuestas familiares. También se incluyen los ciclos de Ópera y Zarzuela, y se celebrará el festival de danza Masdanza. ‘La ópera de los tres centavos’, un clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, llega a este teatro bajo la dirección de Mario Vega y con Coque Malla como protagonista. Una crítica al sistema capitalista y la moral convencional a través de la pregunta: «¿Quién es el mayor criminal, el que roba un banco o el que lo funda?».

Rafa Sánchez viene a Gran Canaria su gira «Sildavia Tour». Coque Malla protagoniza ‘La ópera de los tres centavos’.

Más música clásica con Nino Díaz

En la sección Microcosmos y por cuarto año consecutivo, Nino Díaz colaborará trayendo músicas de los siglos XX y XXI, principalmente, y comentando el cómo, el por qué y para quién. En esta entrega presentará su última obra compuesta titulada “Fade-out $13”.

La cultura musical y teatral, a pleno rendimiento

La temporada también arranca para el panorama cultural canario y por ello en la sección Agenda para 5 sentidos varios agentes protagonistas de la cultura y los espectáculos saludarán a la audiencia del programa y adelantarán algunos de las citas que están por llegar a las Islas en los próximos meses. Uno de ellos será José Rafael Pascual Vilaplana, que presentará próximamente el concierto del 130º aniversario de la Banda Municipal de Bilbao en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Banda Municipal de Bilbao. José Rafael Pascual Vilaplana, director de la banda.

Finalmente, vuelve a subirse a ‘El Atril’, afrontando su tercera temporada en el programa, Paco Grimón, “la voz de la radio”, quien traerá esta vez una selección musical de grandes clásicos de los últimos 250 años.