Nubes y humedad dominarán el clima del archipiélago canario esta semana

La probabilidad de precipitación será mayor entre el jueves y el viernes

La meteorología de esta semana en Canarias vendrá marcada por el alisio, que traerá nubes de largo recorrido marítimo y aportará bastante humedad, especialmente en las vertientes norte y noreste de las islas.

Mar de nubes en La Gomera. Imagen de recurso Cabildo de La Gomera

La probabilidad de precipitación será mayor entre el jueves y el viernes por un flujo de humedad del sur y por la cercanía de una baja atlántica cercana al oeste de las islas. En general, no se espera que esta baja llegue a afectar a las islas.

Por otro lado, el fin de semana se espera con previsión de un ambiente más seco y marcado por la estabilidad y los cielos más despejados.

Ambiente suave y olas de hasta 3 metros

Las temperaturas se espera que bajen lentamente ya que una masa de aire frio entrará por la península y bajará en latitud. A pesar de que no afectará directamente al archipiélago, se generará un embolsamiento de aire frío que descenderá por el oeste de Canarias.

Este suceso hará que los valores más altos se retiren y que todas las islas registren un ambiente más suave y fresco durante la semana.

En cuanto al viento hay que destacar que seguirá soplando del noreste moderadamente, sobre todo, en la provincia de Las Palmas. Durante el viernes, se espera que acelere aún más el viento, especialmente en los extremos noroeste y sureste de todas las islas y en el interior de las más llanas, Fuerteventura y Lanzarote.

Playa de Las Canteras / Imagen de Europa Press

El estado del mar seguirá complicado durante la semana pero se espera mejoría el jueves con recaída el viernes con olas de gran tamaño. En costas del norte predominará la fuerte marejada y en las costas resguardadas del sur habrá marejada. En canales entre islas predominará mayormente el mar de fondo proveniente del noroeste.

Finalmente, durante el fin de semana, el viento soplará del sureste siendo fuerte en cumbres mientras que en lo referido al estado del mar, será protagonista el mar de viento del noreste con olas que podrán superar los 3 metros de altura.