Las nubes serán protagonistas esta jornada sobre todo por la tarde en las islas de mayor relieve, incluso caerán algunas lluvias

Informa: Antonio Cárdenes.

Este martes aumentará la nubosidad dejando lluvias a última hora de la tarde en las islas occidentales de Canarias. La semana comenzó con cielos despejados en general pero esta situación irá cambiando según vayan pasando los días.

La nubosidad irá aumentando a lo largo del día. Buenavista del Norte. Rito Pérez.

Esta nubosidad predominará en municipios como Hermigua, en el norte de La Gomera.

Las lluvias no refrescarán el ambiente, las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año en la que nos encontramos. Por el momento, este otoño, los termómetros seguirán marcando máximas de 27 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y las mínimas no bajarán de 20 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, podrán descender las mínimas en las islas más orientales.

Viento y mar

El viento no será destacado, predominarán las brisas. En las cumbres, será moderado del suroeste, sobre todo en las cumbres de Gran Canaria.

En general será un viento flojo del noreste en la provincia oriental y del este en las islas occidentales.

La tónica del viento se repetirá en el mar con marejada en las costas del norte con olas en torno a un metro de altura y marejadilla en las islas del sur.