El Gobierno ha presentado una nueva aplicación móvil que pretende evitar desplazamientos y colas ante la Administración

Las 30.000 familias numerosas de Canarias podrán agilizar sus trámites desde sus teléfonos móviles.

Las 30.000 familias numerosas de Canarias podrán agilizar sus trámites con la Administración autonómica desde una nueva aplicación móvil que evitará desplazamientos y colas en su día a día.

Acceder a información de la unidad familiar, descargar el carné digital o consultar resoluciones ligadas al título, así como renovarlo cuando se necesite será posible para estos 150.000 beneficiarios con la nueva aplicación que han presentado este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Más de 280 tipos de expedientes

Clavijo ha destacado que es un compromiso de su gobierno facilitar, simplificándola, la tramitación de los más de 280 tipos de expedientes que se pueden hacer con la Administración regional, como se ha empezado a hacer en el ámbito de la discapacidad y ahora con las familias numerosas.

Aunque los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 se han tenido que confeccionar en el marco de «una situación anómala que no ha cambiado», ya que «no hay techo ni senda de gasto», por lo que se han diseñado en función de un 1 % de superávit, se han podido consignar en torno a cien millones de euros más para el área de Bienestar Social, ha referido.

Entre otras cuestiones, esto permitirá al Gobierno canario aumentar hasta los 177 millones de euros las cuantías de los conciertos para la dependencia con los cabildos insulares, lo que se traducirá en que la Administración regional pagará por primera vez al tercer sector el coste real de este servicio.