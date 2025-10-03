Alpidio Armas destituyó a dos consejeros de Asamblea Herreña y se queda en minoría en el Gobierno insular lo que deriva en una nueva crisis en el Cabildo de El Hierro

Declaraciones: Javier Armas, presidente de la AHI / Juan Manuel García, presidente del PP en El Hierro

Momentos de incertidumbre en el Cabildo herreño tras la decisión del presidente de la Corporación insular, Alpidio Armas, de cesar a dos consejeros de su grupo de gobierno pertenecientes a Asamblea Herreña (AH). El presidente del Cabildo de El Hierro dio por terminada la presencia de AH en el grupo de Gobierno insular tras el pleno celebrado este jueves.

El anuncio se produjo después de que AH votara, al igual que PP y AHI, contra una moción que había presentado junto a PSOE, IUC y Reunir para la modificación de la estructura de áreas de gobierno y personal directivo de la institución insular.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro

La moción proponía agrupar las consejerías de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio, así como Medio Rural y Marino, y la creación de una nueva dirección de área para esta Consejería que gestionada hasta su cese David Cabrera, líder de Asamblea Herreña.

En minoría

Alpidio Armas se queda ahora en minoría para gobernar la institución lo que resta de mandato y animaba a la oposición a presentar una moción de censura.

Tanto la Agrupación Herreña Independiente (AHI) como Partido Popular (PP) afirman que no les sorprende lo sucedido, y denuncian que los siete consejeros que formaban el grupo gobierno sólo han mirado por sus intereses personales dejando en un segundo a plano a la isla.

También aseguran desde la oposición que no se plantean presentar una moción de censura y que en ningún caso, pase lo que pase en el Cabildo, afectará a los gobiernos de los tres municipios de El Hierro.