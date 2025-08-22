Es la tercera vez que Armas cesa a Cabrera durante esta legislatura, aunque ya ocurrió en una anterior legislatura

Alpidio Armas (PSOE), presidente del Cabildo de El Hierro, informó este viernes de la destitución de los cargos que ostentaba su principal socio de gobierno, David Cabrera, de Asamblea Herreña (AH), tras haberlo destituido la semana pasada como vicepresidente de la corporación insular.

Alpidio Armas destituye a Cabrera de todos sus cargos en el Hierro. (Archivo) David Cabrera (i) y Alpidio Armas (c). EFE/ Gelmert Finol.

Así, Cabrera cesa como consejero de Medio Rural y Marino, Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras y Ordenación del Territorio del Cabildo de El Hierro.

La comunicación del cese se habría producido este mediodía, según informaron fuentes de la institución insular.

La tercera vez que ocurre este cese durante esta legislatura

Se trata de la tercera vez durante esta legislatura que Armas cesa a su principal socio de Gobierno en el Cabildo de El Hierro. Ya en la anterior legislatura (2019-2023), Armas destituyó a Cabrera de todos sus cargos en una ocasión; siendo este el cuarto episodio de estas características que protagonizan ambos líderes políticos en el Gobierno de la institución insular.

Según informaron fuentes del Cabildo herreño, hasta el momento solo se ha comunicado el cese de David Cabrera (AH), mientras que continúan en sus cargos el resto de miembros de la formación política AH: Emilio Hernández (consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes) y Ana Cecilia González (consejera de Empleo y Desarrollo Económico).

Hasta el momento, ninguno de los representantes políticos del PSOE y AH han realizado declaraciones públicas sobre este hecho.