Una nueva patente desarrollada por el instituto Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha optimizado la recogida de huevos en grandes acuarios públicos, con alto potencial para su utilización en instalaciones de acuicultura.

Este proyecto avala un sistema innovador para la recogida de huevos de animales acuáticos, vertebrados e invertebrados, según informó Ecoaqua en un comunicado.

Solventa uno de los principales retos

La invención, firmada por el doctor Andrea Martino y los profesores Daniel Montero y Francisco Otero-Ferrer y publicada a finales de noviembre, describe un dispositivo capaz de concentrar los huevos producidos en tanques de cultivo o acuarios de gran volumen que opera utilizando el principio físico de Venturi como fuente de aspiración estable y continua.

Según detalla Martino, «uno de los principales retos en la producción controlada de especies marinas es recoger los huevos liberados en el agua sin dañarlos, sin generar estrés ni alterar la dinámica de los tanques. Este sistema permite hacerlo de forma continua y con un impacto mínimo sobre los organismos».

El dispositivo se integra directamente en los tanques y conduce los huevos hacia una cámara de concentración en la que quedan retenidos sin necesidad de intervención manual.

Martino explicó que «el sistema destaca por su versatilidad ya que puede funcionar utilizando el propio caudal de agua del circuito que lo alberga o, si la instalación lo requiere, mediante una bomba específica que garantiza un flujo constante.

Al operar sin aire en el conducto, se obtiene una aspiración mucho más estable y precisa, mejorando notablemente la capacidad y la calidad de recogida en comparación con herramientas tradicionales”, detalló.

Pruebas experimentales

Esta tecnología se validó en condiciones reales de operación, mediante pruebas experimentales que se realizaron en las instalaciones del Acuario de Génova (Italia), donde el sistema mostró una elevada eficiencia de captura incluso en tanques de gran volumen.

«Podría incluso ensayarse su implementación tanto en granjas de producción como en centros de investigación, ajustándose a los distintos requisitos operativos y biológicos de cada instalación», destacó Martino.

Para el doctor, la patente representa «un avance significativo en la gestión de la reproducción en ambientes controlados«, ya que «disponer de huevos de buena calidad, concentrados y fáciles de manejar, abre posibilidades tanto para la industria como para la ciencia».

A su vez, considera que mejora la planificación productiva, reduce pérdidas embrionarias y facilita el diseño de experimentos reproductivos con alta precisión, algo relevante si se tiene en consideración que «tan solo el 10 % de las especies de peces que se comercializan para acuarios proviene del cultivo, el resto, del medio natural».