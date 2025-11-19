Lo nuevo de Abubukaka llega al Guiniguada

Este viernes y sábado presentan en el Teatro Guiniguada su último espectáculo ‘La metamorfosis’, que hace una adaptación libre de este clásico de Kafka

La compañía Abubukaka regresa al Teatro Guiinguada para presentar al público su nueva producción ‘La metamorfosis’. Se trata de una adaptación libre de la célebre novela de Franz Kafka. Ofrecerá dos funciones este viernes 21 y el sábado 22 de noviembre. Una obra en la que el grupo va transformándose, tanto en la esencia como en la forma, hasta devenir en lo que a partir de ahora se conocerá como Abubukafka. En ella, con el toque de humor característico del grupo, incide en lo repugnante que puede ser nuestro ser, en lo espeluznante de nuestras decisiones y en lo monstruoso de las omisiones o la complicidad.

‘La metamorfosis’ es un relato donde se narra la transformación de Gregorio Samsa. Es un viajante de comercio de telas que se transmuta en un monstruoso insecto. Habla también del impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. La historia comienza con el despertar de Samsa, que amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo.

Poco a poco, va descubriendo su transformación en un insecto: sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Tendrá que gestionar la gravedad de la situación, encontrar la forma de justificar su estado en el trabajo, lidiar con la sorpresa y enfado de sus familiares al ver su transformación. También, cómo sentirse un lastre para ellos. Serán algunas de las situaciones por las que tendrá que pasar el protagonista de esta historia antes de su fatídico desenlace.

Sobre el escenario, una enorme montaña de basura, hecha de desechos materiales. Pero también de desechos morales, donde los personajes rebuscan cualquier cosa que les pueda ser de utilidad.

Las entradas están disponibles en la web del espacio dependiente del Gobierno de Canarias, y en la taquilla los días de función. El precio es de 18 euros, con tarifas reducidas para jóvenes, estudiantes, mayores de 65 años, familia numerosa, personas con discapacidad y las que estén en situación de desempleo.