El Rocasa Gran Canaria busca prolongar su racha de diez victorias consecutivas ante un Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife en crecimiento que quiere dar la sorpresa en el derbi canario

Nuevo derbi canario entre el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife y el Rocasa Gran Canaria / Rocasa Gran Canaria

El Pabellón Municipal de Titerroy acogerá este domingo un nuevo capítulo del balonmano canario de élite con el enfrentamiento entre el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife y el Rocasa Gran Canaria, correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, en un encuentro que dará comienzo a las 11:00 horas.

Un Rocasa en dinámica positiva

El conjunto teldense afronta la cita en un momento inmejorable, inmerso en la mejor racha de su historia reciente, con diez victorias consecutivas en la competición liguera. La última de ellas llegó el pasado fin de semana en un partido épico ante el Súper Amara Bera Bera, vigente campeón de Liga y de la Copa de la Reina, al que el Rocasa Gran Canaria logró imponerse por 25-24 en un duelo de máxima exigencia que volvió a confirmar el excelente estado de forma del equipo.

Desde la renuncia de Carlos Herrera y el posterior “ascenso” de Dejan Ojeda al banquillo, el Rocasa Gran Canaria ha mantenido intacta su identidad, apostando por un juego reconocible basado en la solidez defensiva, el control de los tiempos del partido y la efectividad en ataque. Un modelo que ha permitido al equipo consolidarse como uno de los conjuntos más fiables de la categoría y seguir creciendo jornada tras jornada.

El Rocasa Gran Canaria, el equipo con más temporadas consecutivas en la máxima categoría, está liderado esta campaña por jugadoras veteranas, pero con una energía y calidad intactas, como Silvia Navarro, Almudena Rodríguez y Lulu Guerra, auténticos pilares del vestuario. Precisamente, la portería se ha convertido en una de las grandes fortalezas del equipo esta temporada, con Silvia Navarro y Lulu Guerra firmando actuaciones de gran nivel de manera regular. En el apartado ofensivo, Larissa Da Silva, con 68 goles, es la máxima anotadora del conjunto teldense y la octava máxima goleadora de la Liga Guerreras Iberdrola, aportando desequilibrio y continuidad al ataque grancanario.

El Lanzarote Ciudad de Arrecife, en la cuerda floja

Enfrente estará un Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife que, pese a ocupar la zona baja de la clasificación con un punto en dieciséis jornadas, atraviesa un momento de clara mejoría en su rendimiento. El conjunto del barrio de Titerroy, que vive su primer año en la élite tras su ascenso como segundo clasificado de la DH Oro Femenina, viene de realizar un partido muy competido el pasado martes en la pista del AtticGo Elche, donde cayó por 23-21 en un encuentro en el que la guardameta Irene Sánchez fue designada MVP.

El equipo lanzaroteño afrontó a mitad de temporada un cambio en el banquillo, con la destitución de Alfredo Rodríguez, actual director deportivo del club, y la llegada de Carlos Britos como nuevo entrenador. Desde entonces, el Cicar Lanzarote ha ganado en consistencia, destacando por su variedad táctica en ataque y por una defensa intensa y dura, convirtiéndose en un rival incómodo pese a contar con una plantilla corta de efectivos. Su principal referencia ofensiva es Gema Trujillo, autora de 85 goles, lo que la sitúa como la sexta máxima goleadora de la competición. Para este encuentro, el conjunto local no podrá contar con Keyla Hernández, Talita Almeida y Melania Cabrera, esta última recientemente operada de una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

Dejan Ojeda: “Queremos aprovechar los tiempos del encuentro”

El técnico del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, es consciente de la dificultad del compromiso y de la necesidad de mantener la concentración para seguir en la buena dinámica del equipo. El entrenador grancanario destacó la importancia de sostener el nivel defensivo, limitar el juego en primera línea y con el pivote del rival y evitar que los extremos encuentren situaciones claras de finalización. Además, subrayó la necesidad de manejar los tiempos del partido desde la defensa al contraataque y aprovechar los espacios que conceda el rival en el lanzamiento exterior y en el uno contra uno, advirtiendo de que se trata de un “partido trampa” ante un equipo que, pese a su posición en la tabla, está compitiendo mejor en las últimas jornadas y merece el máximo respeto.

Dejan Ojeda, entrenador del Rocasa Gran Canaria: “El partido pasa por mantener nuestro nivel defensivo, limitar su juego en primera línea y con el pivote y evitar que sus extremos encuentren situaciones claras. Queremos manejar los tiempos del encuentro, correr cuando podamos y aprovechar los espacios que nos concedan. Es un partido trampa ante un rival que está mejorando y compitiendo, por lo que habrá que afrontarlo con la máxima concentración.”

Lulu Guerra: “Queremos seguir disfrutando del camino”

La guardameta del Rocasa Gran Canaria, Lulu Guerra, puso en valor el excelente momento del equipo tras la victoria ante el Bera Bera y la exigencia del calendario inmediato, con dos encuentros consecutivos fuera de casa. La portera destacó la importancia de mantener la concentración, seguir trabajando en la línea marcada y afrontar los próximos compromisos con ambición y disfrute, siendo conscientes de que la temporada aún es larga.

Lulu Guerra, jugadora del Rocasa Gran Canaria: “La racha de victorias, especialmente la última ante el Bera Bera, nos viene de maravilla para afrontar lo que nos viene en los próximos días con dos partidos muy duros fuera de casa. Estamos centradas en cumplir los objetivos y trabajando mucho para seguir en esta dinámica, sabiendo que queda mucho por delante y disfrutando del camino”.

“Fue un partido muy completo por el rival y por cómo se desarrolló. Probablemente fue uno de los mejores de la temporada y vivimos un ambiente muy especial con la afición, que lo dio todo y nos permitió acabar con una gran alegría”.

Carlos Britos: “El derbi nos exige máxima concentración para competir”

El técnico del Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, Carlos Britos, valoró la dificultad del compromiso ante un Rocasa Gran Canaria que llega en un gran momento de forma, ocupando la segunda posición de la tabla y tras vencer al líder en la última jornada, lo que refleja el alto nivel competitivo del conjunto grancanario. El entrenador lanzaroteño destacó el carácter especial del encuentro por tratarse de un derbi y por disputarse en Titerroy, un escenario que aporta un plus de motivación y responsabilidad a su equipo. Asimismo, subrayó la importancia de dar continuidad a la línea mostrada en los dos últimos partidos, apoyándose en una defensa sólida y en el buen rendimiento de la portería, minimizando las pérdidas de balón y mejorando la eficacia ofensiva para competir durante los sesenta minutos.

Carlos Britos, entrenador del Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife:“Nos enfrentamos a un rival que llega en un gran momento. Rocasa es segundo y viene de ganar al líder, eso habla de la dificultad del partido. Para nosotros es un derbi y jugamos en casa, lo que nos da un plus. Queremos seguir en la línea de los últimos encuentros, con una defensa sólida y una portería que está respondiendo bien, reduciendo pérdidas y siendo más eficaces. Si competimos con intensidad, orden y concentración durante los 60 minutos, podremos hacer un partido serio y competitivo”.