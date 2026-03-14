El base, Patty Mills, llega a Tenerife entre expectación, posa con su nueva camiseta y asegura estar “muy emocionado” por comenzar esta nueva etapa

El nuevo fichaje de La Laguna Tenerife, Patty Mills, aterriza en la isla / RTVC

La llegada de Patty Mills a Tenerife ya es una realidad. El nuevo fichaje de La Laguna Tenerife aterrizó en el aeropuerto de la isla en medio de una gran expectación, marcando el inicio de una etapa que ilusiona tanto al club como a la afición aurinegra.

El veterano base australiano apareció en la zona de llegadas vestido con un chándal gris, gorra y gafas de sol, acompañado de varias maletas tras su largo viaje. A su salida fue recibido por miembros del club y por los medios de comunicación, que aguardaban para captar las primeras imágenes del internacional australiano en suelo tinerfeño.

Tras su llegada, Mills protagonizó uno de los momentos más esperados: posar con la camiseta de La Laguna Tenerife, mostrando el dorsal 88 junto a representantes del club. El gesto simbolizó oficialmente su incorporación al proyecto lagunero.

Durante sus primeras declaraciones a los medios, el jugador se mostró cercano y sonriente, asegurando que está muy contento de llegar a la isla y con ganas de comenzar a trabajar con su nuevo equipo. El base destacó que afronta esta experiencia con mucha ilusión y con el objetivo de ayudar al club a seguir compitiendo al máximo nivel.

La incorporación de Patty Mills supone un movimiento de gran impacto para La Laguna Tenerife, que suma a su plantilla a un jugador con una amplia trayectoria internacional y experiencia en la élite del baloncesto mundial.

Ahora, con el australiano ya en la isla, el siguiente paso será su incorporación a los entrenamientos y su adaptación al equipo, mientras la afición aurinegra espera ver pronto en la cancha a una de las incorporaciones más mediáticas del club en los últimos años.