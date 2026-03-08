El base australiano y campeón de la NBA, Patty Mills, refuerza a La Laguna Tenerife hasta final de temporada tras una destacada carrera

La Laguna Tenerife ficha a Patty Mills / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del base internacional australiano, Patty Mills, hasta final de temporada. El nuevo jugador canarista tiene una larga y exitosa carrera, tanto en el baloncesto FIBA de selecciones. Como en la NBA, donde acumuló un total de 1.020 partidos entre la liga regular (921) y los playoff (99), repartidos en siete franquicias diferentes.

De Canberra a la NBA

Mills (Canberra, 11/8/1988), base de 1,83, se inició en su tierra natal, en la high school de Marist College y en Lake Ginninderra. Para incorporarse al Instituto Australiano del Deporte y destacar pronto con las selecciones inferiores de su país. Lo que le llevó a concluir su formación en la NCAA estadounidense, concretamente en los Saint Mary’s Gaels (2007-09).

Drafteado en el verano de 2009 por Portland, en 2ª ronda y con el número 55, Patty firmó una larga trayectoria en la NBA. Le llevó a defender los colores de los Blazers (2009-2011), San Antonio Spurs (2011-2021), Brooklyn Nets (2021-23), Atlanta Hawks (23-24), Miami Heats (23-24), Utah Jazz (2024-25) y Los Ángeles Clippers (2024-25), su último equipo.

De su periplo en la mejor liga del Mundo, destaca una década entera jugando para los Spurs de Gregg Popovich, donde promedió 10,2 puntos, con un 42% en triples, y y llegó a ganar un anillo de la NBA, en 2014. Además, también pasó por la NBA G-League (Idaho Stampede 09-10), así como por la liga de su país (Melbourne 11-12) y por la liga china (Xinjiang Flying Tigers 11/12), durante el lockout de la NBA. Paralelamente, construyó una exitosa carrera con los Boomers, convirtiéndose en una autética leyenda del baloncesto FIBA.

Estandarte de Australia

Internacional absoluto con Australia, ha sido cinco veces olímpico, concretamente en Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 y París 2024. Fue medalla de bronce y abanderado de su país en los Juegos de Tokio. Además, ha participado en tres Copas del Mundo: Turquía 2010, China 2019 y Filipinas, Japón e Indonesia 2023. En sus 64 comparecencias oficiales con su selección, incluyendo Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos de Oceanía, promedió 17,7 puntos, 2,7 rebotes y 3 asistencias por encuentro.

Compromiso con sus raíces

Deportista con un firme compromiso con su comunidad aborigen (fue el primer atleta de origen indígena en ser abanderado de su país en una cita olímpica). Es un orgulloso defensor de su cultura y de los derechos de su pueblo, amén de liderar la Fundación Team Mills para distintas causas sociales.