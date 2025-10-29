Las obras obligan a ocupar parte de la vía pública y suprimir estacionamientos para facilitar los trabajos

La rehabilitación del edificio Cachalote obliga a reordenar el tráfico en el barrio grancanario de San Cristóbal

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado los trabajos para la rehabilitación integral del edificio Cachalote, ubicado en el barrio de San Cristóbal. En un comunicado remitido por el consistorio, se informa que estas actuaciones conllevarán la ocupación de parte de la vía y el desalojo temporal de plazas de aparcamiento en la calle transversal situada entre Santiago Tejera Ossavarry y Marina.

El área de Movilidad ha autorizado estas actuaciones, que permitirán contar con el espacio y los medios necesarios para la realización de la obra. Debido a esta situación, el Ayuntamiento recomienda a todos los vecinos del lugar que presten atención a la señalización provisional desplegada en las calles afectadas y agradece su colaboración.

El edificio será un espacio multifuncional

Las obras del edificio Cachalote se prolongarán durante doce meses, en los que llevará a cabo su rehabilitación integral. También se incorporará una envolvente de vidrio fotovoltaico para captar energía solar y reducir el consumo de combustibles fósiles.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3’2 millones de euros. Está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, mediante los fondos europeos NextGenerationEU. El objetivo es transformar la antigua sede de la Universidad Popular del Distrito Cono Sur, en un espacio multifuncional destinado a impulsar la economía azul.