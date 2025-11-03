La alcaldesa de Mogán ha descartado integrarse en el proyecto Municipalistas Primero Canarias y ha asegurado que «no está donde no quieren que esté»

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha descartado formar parte de Municipalistas Primero Canarias. En una entrevista en el programa Buenos Días Canarias ha comentado «que ella no está donde no quieren que esté».

En Mogán lidera el partido «Juntos por Mogán» y en abril fundó una nueva formación política «Somos Gran Canaria».

Onalia Bueno ha comentado en otras ocasiones que los dirigentes de Primero Canarias han tanteado a miembros de su equipo local sin consultarlo abiertamente. La edil de Mogán ha comentado que no iría en las islas de Municipalistas Primero Canarias.

Municipalistas Primero Canarias

El pasado mes de mayo los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, presentaron la nueva formación política en Las Palmas de Gran Canaria.

Municipalistas Primero Canarias lo integran ocho formaciones municipalistas de la isla, 22 concejales que se han marchado de NC y otros políticos del resto del archipiélago.

En su primer congreso celebrado octubre participaron 300 compromisarios de 18 asambleas y organizaciones municipalistas. En el acto de clausura contaron con representantes de medio centenar de organizaciones municipales independientes de todas las islas.