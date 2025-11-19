La alcaldesa de Mogán denuncia los argumentos de la consejera de Turismo con respecto a la legalización de las viviendas vacacionales según la nueva ley

Onalia Bueno, Alcaldesa de Mogán.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, pide a los propietarios de viviendas vacacionales «hacer caso omiso» a la consejera de Turismo, Jessica de León, y no dar de baja de su actividad. Solicita que ignoren las últimas recomendaciones de León en las que pide dar de baja su actividad y volver a tramitar el alta en los cabildos antes de presentar la comunicación en los ayuntamientos previa de actividades clasificadas como exige la Ley.

Bueno asegura que esto llevaría a «perder la consolidación mínima de un año». Señala como “gravemente irresponsable e imprudente” el comunicado oficial emitido en la tarde de ayer por la Consejería, en el que, según explica, se vierten afirmaciones inexactas y se induce a los titulares de viviendas vacacionales a actuaciones que podrían perjudicarles de forma directa.

Soluciones concretas

La edil de Mogán subraya “lo que tendría que hacer primero es resolver el problema que ha creado y, como ella misma ha planteado, modificar la recién aprobada Ley para poder informar a la ciudadanía en base a normas claras y comprensibles”. Según Bueno, “la consejera está malinformando de forma premeditada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias”.

Por otro lado, califica de “inaudito” y “ridículo” que la Ley aún no haya sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias, y que la Consejera ya reconozca la necesidad de reformarla, lo que evidencia la falta de consenso y el deficiente proceso de elaboración.

Los ayuntamientos llevan varios meses, apunta, alertando sobre los problemas relativos a las actividades clasificadas y que, pese a ello, se les desoyó.

Bueno también rechaza que Jessica de León responsabilice a otros grupos parlamentarios de no aceptar enmiendas in voce en la misma sesión plenaria en la que estaba prevista la aprobación de la Ley. Denuncia también que la titular de Turismo “no haya advertido hasta el último día que, conforme a su propia interpretación, la ley implicaría dar de baja prácticamente la totalidad de las VV en Canarias”.

Asimismo, advierte de la incorrecta interpretación legal difundida por la consejera en relación con la consulta o comunicación previa de actividades clasificadas. Explica que la normativa anterior, el Decreto 113/2015, contemplaba la comunicación previa como trámite facultativo y no esencial. La nueva Ley, aprobada el pasado día 12, sí que considera obligatoria la comunicación previa.

Condenar a los propietarios de VV «al abismo»

La alcaldesa considera inadmisible que se atribuya a terceros un supuesto mal asesoramiento, cuando la propia Consejería está recomendando una actuación que podría abocar a los propietarios a perder sus derechos, al instarles a darse de baja antes de la publicación de la Ley, sin tiempo material para que los cabildos tramiten dichas bajas.

En relación a la afirmación de la Consejera de que “cualquier posibilidad de regularización pasaría por la renuncia a la declaración responsable anterior y la presentación de una nueva”, Bueno la califica de “jurídicamente falsa” y denuncia que su único efecto sería empujar a los propietarios “al abismo”.

Para Bueno, lo que se pretende desde la Consejería de Turismo es que los actuales propietarios de VV soliciten la baja ante sus respectivos cabildos, cuando esta se materialice, presenten una nueva solicitud de alta y cuando estos las concedan, los propietarios presenten ante sus ayuntamientos la comunicación previa de actividades clasificadas.

También, lamenta que miles de ciudadanos hayan acudido a sus ayuntamientos a presentar la comunicación previa de actividades clasificadas tal como se les indicó, mientras ahora la Consejera sostiene que lo correcto era darse de baja, cuando ya no existe tiempo material para hacerlo tras la aprobación de la nueva ley.