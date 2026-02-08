¿Cómo puede un policía quedarse con el importe de una multa?

Después de conocer que se está investigando a un agente de Mogán por, supuestamente, cobrar multas en efectivo, el Sindicato de Policías Locales de Canarias explica cómo puede ocurrir esto, sobre todo, en zonas turísticas

Sancionaba supuestamente a conductores extranjeros y se quedaba con las cuantías en efectivo. Es la acusación que desde un juzgado de Gran Canaria se lleva contra un agente de la Policía Local de Mogán y que se conocía esta semana. Presuntamente, lo hizo en más de 1.000 ocasiones en los últimos seis años, llevándose más de 100.000 euros. El Sindicato de Policías Locales de Canarias nos ha explicado porqué estas situaciones se dan en zonas turísticas, recordando también un caso reciente en Buenavista del Norte, en Tenerife.

Aprovechan el procedimiento para extranjeros

Armando Martín, responsable del CSIF de Policías Locales de Canarias, explica que este tipo de situaciones se dan porque los agentes aprovechan el procedimiento que se lleva a cabo para multar a los turistas. En estos casos, la sanción debe abonarse en el momento o se inmoviliza el vehículo. No siempre debe hacerse al agente directamente, también se puede liquidar en cajeros automáticos o en la web de la DGT.

Lo normal es que se opte por pagar en el momento para continuar con el uso del vehículo y la opción de pagar al agente resulta cómoda e inmediata. Es aquí donde se pueden dar estos casos de fraude, ya que se le pide al infractor que lo haga en metálico y los agentes pueden anular la multa o no llegar a procesarla, con lo que no queda constancia y tampoco de se puede detectar por parte del estafado.

Para el sindicato, este tipo de prácticas deben ser castigadas como indica la ley y piden que también implique la pérdida de su condición de empleado público.